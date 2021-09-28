 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

金融科技去年投入金額182.2億元創高 平均每家業者斥6050萬元

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
金融科技去年投入182.2億元創新高 平均每家業者斥資6050萬元。(圖：AFP)
金融科技去年投入182.2億元創新高 平均每家業者斥資6050萬元。(圖：AFP)
Tag
金融科技金融銀行證券保險金管會

金管會今 (28) 日表示，2020 年度國內金融業者投入金融科技發展總金額為新臺幣 182.1 億元，創下歷年統計新高，平均每家業者投入 6050 萬元，較 2019 年的 5,524 萬元，成長 9.52%，金融產業預估今年投入金額為 235 億元，預計年成長率達 29%，續創新高，顯示在金管會鼓勵及推動下，金融機構積極進行數位轉型強化競爭力。

金管會自 2018 年起每年請金融總會調查前一年度國內金融業投資金融科技概況，今天公布去年度相關數據，調查對象包括銀行、票券、證券、期貨、投信投顧、壽險、產險等公會所屬金融機構會員，及證交所、期交所、櫃買中心、集保結算所、財金公司、聯卡中心、聯徵中心等周邊單位，今年共計 301 家填報。

據統計，金融業者投入金融科技經費，去年度合計 182.1 億元，其中，銀行業 141.6 億元、證券期貨業 11.6 億元、保險業 26.2 億元、周邊單位 2.7 億元，整體而言相較 108 年度 165.2 億元成長 10.25%。

金管會預估，今年業者將投入 235 億元，預計年成長率為 29%，其中，銀行業 174.5 億元、證券期貨業 23.6 億元、保險業 29.6 億元、周邊單位 6.2 億元。

負責金融科技相關業務員工數部分，去年度共計 10,145 人，其中銀行業 7,024 人、證券期貨業 1,308 人、保險業 1,486 人、周邊單位 327 人。整體負責金融科技相關業務員工占比為 3.23%，較去年度的 2.87% 增加。

金管會指出，去年度金融業者與金融科技業者業務合作共 111 家，其中銀行業 34 家、證券期貨業 44 家、保險業 27 家、周邊單位 6 家，業務合作類型最多為資安，其次依序為支付、大數據、智能理財、人工智慧、AML/KYC、雲端服務、區塊鏈、生物辨識、法遵科技、保險科技、借貸及物聯網。

金融科技專利方面，去年度申請 984 件，通過 817 件。每家業者平均申請案件數 3.27 件，較 108 年度 2.82 件 / 家增加；平均通過件數 2.71 件，亦較 108 年度 2.01 件 / 家增加。

金管會指出，從今年度金融業投資金融科技概況顯示，金融業者投入金融科技經費、金融科技相關業務員工數、金融科技專利等重要指標皆較前一年度增加。在投入金融科技經費部分，整體成長率為 10.25%，與 KPMG 報告指出 2020 年全球金融科技投資衰退 36.66% 相較，我國金融業仍重視並積極投入金融科技發展。

金管會進一步表示，負責金融科技相關業務員工數近 2 年各業別均呈現增加趨勢，顯示金融業對於金融科技人才之重視持續增加。

在金融業者與金融科技業者合作情形部分，資安、支付、大數據仍為熱門合作類別，顯示資安持續為數位化過程中最受重視的領域；在金融科技專利方面，以近 2 年整體觀之，申請及通過的件數均呈現增加趨勢，累計已取得的專利件數亦達 2,400 件以上。

金管會強調，將繼續積極推動相關措施促進金融科技發展，並鼓勵金融業者與科技業者合作，加速推出普惠民眾的各項數位金融服務，期透過金融科技，營造一個更具金融包容性的友善環境。

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞