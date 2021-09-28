金融科技去年投入金額182.2億元創高 平均每家業者斥6050萬元

金管會今 (28) 日表示，2020 年度國內金融業者投入金融科技發展總金額為新臺幣 182.1 億元，創下歷年統計新高，平均每家業者投入 6050 萬元，較 2019 年的 5,524 萬元，成長 9.52%，金融產業預估今年投入金額為 235 億元，預計年成長率達 29%，續創新高，顯示在金管會鼓勵及推動下，金融機構積極進行數位轉型強化競爭力。

金管會自 2018 年起每年請金融總會調查前一年度國內金融業投資金融科技概況，今天公布去年度相關數據，調查對象包括銀行、票券、證券、期貨、投信投顧、壽險、產險等公會所屬金融機構會員，及證交所、期交所、櫃買中心、集保結算所、財金公司、聯卡中心、聯徵中心等周邊單位，今年共計 301 家填報。

據統計，金融業者投入金融科技經費，去年度合計 182.1 億元，其中，銀行業 141.6 億元、證券期貨業 11.6 億元、保險業 26.2 億元、周邊單位 2.7 億元，整體而言相較 108 年度 165.2 億元成長 10.25%。

金管會預估，今年業者將投入 235 億元，預計年成長率為 29%，其中，銀行業 174.5 億元、證券期貨業 23.6 億元、保險業 29.6 億元、周邊單位 6.2 億元。

負責金融科技相關業務員工數部分，去年度共計 10,145 人，其中銀行業 7,024 人、證券期貨業 1,308 人、保險業 1,486 人、周邊單位 327 人。整體負責金融科技相關業務員工占比為 3.23%，較去年度的 2.87% 增加。

金管會指出，去年度金融業者與金融科技業者業務合作共 111 家，其中銀行業 34 家、證券期貨業 44 家、保險業 27 家、周邊單位 6 家，業務合作類型最多為資安，其次依序為支付、大數據、智能理財、人工智慧、AML/KYC、雲端服務、區塊鏈、生物辨識、法遵科技、保險科技、借貸及物聯網。

金融科技專利方面，去年度申請 984 件，通過 817 件。每家業者平均申請案件數 3.27 件，較 108 年度 2.82 件 / 家增加；平均通過件數 2.71 件，亦較 108 年度 2.01 件 / 家增加。

金管會指出，從今年度金融業投資金融科技概況顯示，金融業者投入金融科技經費、金融科技相關業務員工數、金融科技專利等重要指標皆較前一年度增加。在投入金融科技經費部分，整體成長率為 10.25%，與 KPMG 報告指出 2020 年全球金融科技投資衰退 36.66% 相較，我國金融業仍重視並積極投入金融科技發展。

金管會進一步表示，負責金融科技相關業務員工數近 2 年各業別均呈現增加趨勢，顯示金融業對於金融科技人才之重視持續增加。

在金融業者與金融科技業者合作情形部分，資安、支付、大數據仍為熱門合作類別，顯示資安持續為數位化過程中最受重視的領域；在金融科技專利方面，以近 2 年整體觀之，申請及通過的件數均呈現增加趨勢，累計已取得的專利件數亦達 2,400 件以上。

金管會強調，將繼續積極推動相關措施促進金融科技發展，並鼓勵金融業者與科技業者合作，加速推出普惠民眾的各項數位金融服務，期透過金融科技，營造一個更具金融包容性的友善環境。