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〈央行報告搶先看〉房價高漲 楊金龍點出一關鍵

鉅亨網記者王莞甯 台北
楊金龍點出房價走高原因。(鉅亨網資料照)
楊金龍點出房價走高原因。(鉅亨網資料照)
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央行打房房價房貸

台灣央行總裁楊金龍周四 (30 日) 將赴立院財委會進行業務報告，在今 (28) 日出爐的最新書面報告中，楊金龍點出房價上漲原因，近年建商積極購地推升地價，是造成新建住宅價格上漲的關鍵，並帶動成屋價格上漲。

日前央行無預警祭出第三度祭出打炒房措施，其中，購地貸款最高成數自 6 成 5 降至 6 成，並將原定的工業區閒置土地抵押貸款最高成數從 5.5 成再降為 5 成。

據央行統計，7 月底本國銀行購置住宅貸款和建築貸款逾放比率分別為 0.11% 和 0.12%，均遠低於全體放款逾放比率 0.21%，而 8 月底本國銀行銀行法第 72 條之 2 平均比率為 26.73%， 未超過規範上限 30%。

不過，楊金龍在此次的書面報告中直指，銀行建築貸款成長快速，雖仍低於 2009 年 10 月底歷史高點 37.9%，但截至 8 月底，銀行建築貸款占總放款比重已上升至 36.63%。

央行參考銀行對不動產暴險資本計提規範，由於購地貸款信用風險較購置住宅貸款為高，適用較嚴格規定。

楊金龍強調，調降購地貸款成數，有助抑制購地貸款過度擴張，並強化銀行授信風險控管。

楊金龍也再次表態，密切關注房地產市場發展和金融機構不動產授信風險控管情形，適時滾動檢討調整管制，暗示央行隨時都有可能再出手。

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