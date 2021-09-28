京城攜手三地開發仁德智慧科技園區 總銷達360億元

京城建設（2524-TW）確定將攜手三地開發 (1438-TW)，以各自持股 50％的合資方式，開發台南仁德 3.38 萬坪建地爲智慧科技園區，預估未來總銷金額 360 億元，開發案預計明年 6 月取得建照開始預售，是京城建設跨入廠辦領域新里程碑。

京城建設與三地開發在此一台南仁德區智慧科技園區的開發案中，各自投入的資金及土地成本約在 130 億元。

京城建設今日召開董事會，通過與三地開發簽訂台南市仁德區智慧科技園區開發案，開發案採「共同投資興建」方式開發，雙方將按比例出資、起造，並承擔該案規劃、建造、銷售等有關的損益及風險。

京城建設表示，仁德科技園區開發案位於一號國道仁德交流道旁，交通便利，到高鐵台南站及台南科技園區都不到 20 分鐘車程，對於有廠辦需求的廠商相當合適，預期可以連接南科、路竹科到高雄橋科成為科技廊道，成為南台灣新主力科技產業聚落。

目前仁德區智慧科技園區開發案規劃草案分為四大單元 A、B、C、D 區開發，預計明年 6 月取得建築執照，2025 年第一區可完工，2032 年全區完工，目前正規劃於取得建築執照後開始銷售，明年可以確認銷售時程。

京城建設指出，台南是目前南台灣高科技園區重鎮，尤其是台積電 (2330-TW) 台南廠區在南台灣撐起一片天，各科技廠普遍產值高、員工薪資高、消費水平也高，這樣的高端消費人口在台南隨著科技廠在台南逐漸壯大產值的效應下，愈來愈趨明顯。因此在仁德這智慧科技園區開發案，有相當強勁的需求。

京城建設指出，內湖科技園區是台北相當成功的科技聚落，園區近 5 年營業額，以每年平均近 30% 的速度成長，是大台北地區營收最高，聚集豐沛資金、技術與人才的科技園區；這次仁德智慧科技園區開發案設計也希望師法內湖科技園區規劃。