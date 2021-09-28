〈聯陽法說〉Chromebook相關IC出貨逆勢揚 明年展望審慎樂觀

IC 設計廠聯陽 (3014-TW) 今 (28) 日召開法說會，副總王詹定表示，目前筆電需求維持高檔，儘管 Chromebook 明年需求下滑，但聯陽已獲客戶更多 Design win，整體出貨將再優於今年，明年展望審慎樂觀。

王詹定表示，Chromebook 近期下修主要受限產業結構，因其毛利偏低，加上近來面板、原物料上漲，品牌廠自然選擇高毛利產品生產，且由於日本編列預算購買 Chromebook 的風潮未外溢至其他國家，以及美國需求趨於飽和，整體需求不如預期。

就聯陽而言，王詹定強調，研調預測 Chromebook 明年出貨量將降至 4000 萬台，年減 14%，但聯陽已取得客戶 Design win，因此明年 Chromebook 相關 IC 出貨量仍會優於今年。

筆電方面，王詹定說明，現今新訂單交期仍長達 28 周，訂單能見度達 1 年，主要受限供給端，現今晶圓、封測缺口仍達 20-30%，無法滿足所有客戶需求。

針對全年筆電，聯陽今年筆電 IC 出貨量增加 40-50%，明年隨著遠距教學、居家工作等趨勢成為常態，甚至開發中國家、第三世界也陸續導入，筆電需求將只增不減，整體產業趨勢對筆電有利。