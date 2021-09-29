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鏈聞週末薦讀｜盤點 L2 第三方橋使用體驗，DAO 風投基金是大勢所趨？

鏈聞 - ChainNews

鏈聞編輯時間

《相比以太坊 L2 官方跨鏈橋，第三方橋便宜好用嗎？》
第三方跨鏈橋通常比官方橋速度更快，特別是用戶從 L2 退出到 L1 時不需要等待 7 天，不過需要付出額外的成本。
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《風險投資的進化藍圖：DAO 風投基金是大勢所趨？》
風投基金將不得不適應新生事物，其中的人不應成爲資本的守門人，而應致力於將現有人脈網絡和專業知識移植到 DAO 經濟中。
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《a16z 合夥人：究竟是什麼讓「邊玩邊賺」遊戲模式大獲成功？》
「邊玩邊賺」遊戲可以從傳統遊戲中吸取經驗教訓，設計多種獲勝的路徑，專注於代幣化輸入，並讓遊戲足夠去中心化。
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酷東東

《1confirmation 創始人：我們爲何愛 Nouns？》
兼論二十一世紀 20 年代的 meme 市場。
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《組件式 NFT 時代即將到來，可變可拆分 NFT 系統 MetaCore 如何帶來 NFT 技術革命？》
如果說 Layer 2 引領了區塊鏈基礎設施的革新，那可拆分 NFT 標準 EIP-3664 則代表着 NFT 技術的革命。MetaCore 系統將讓 NFT 成爲靈活拆分組合系統，而不僅僅是一張靜態圖片。
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《「Columbus- 5」升級前，一文速覽 Terra 黑客松中湧現的有趣想法》
這些新鮮想法可能給 Terra 生態版圖的後續發展帶來什麼變量？
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行業洞察

以太坊 L2 的優等生之爭：Arbitrum 和 Optimism 各自表現如何？》
Arbitrum 後發勢頭迅猛，無論是體量增長還是賽道項目上都日漸多元化，而 Optimism 則相比增長和緩，且主要項目暫以 Synthetix 生態爲主。
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《觀點：stETH 在以太坊合併後會出現高溢價》
以太坊合併後，可能會出現超額的質押需要，成爲推動 stETH 上漲的動力。
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《a16z 合夥人：代幣是網站之後新的數字基元，它賦予了用戶產權》
a16z 合夥人 Chris Dixon 將互聯網的浪潮分爲擬物時代和原生時代。他認爲，我們仍然處於 Web 3.0 的擬物時代，但代幣開始催生新一輪的原生應用。
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本週不可錯過的十條新聞

下文所注時間爲新聞發佈時間

  • Uniswap 將 L2 版本 從 Alpha 過渡至 Beta，可供用戶無縫訪問所有支持網絡（9 月 22 日）

  • 推特正式推出支持 比特幣支付的小費功能（9 月 24 日）

  • 美 SEC 主席將穩定幣比喻爲撲克籌碼，將採取行動監管加密貨幣 （9 月 22 日）

  • Sorare 以 43 億估值 完成 6.8 億美元 B 輪融資，軟銀領投（9 月 21 日）

  • Solana 基金會稱此前主網停止出塊的原因是 「拒絕服務攻擊」（9 月 21 日）

  • 美國財政部將採取有力措施 打擊勒索軟件，已將俄羅斯交易所 Suex 列入制裁名單（9 月 22 日）

  • Axie Infinity 將 養殖費用由 2 AXS 降爲 1 AXS（9 月 23 日）

  • 幣安澳大利亞 更改帳戶驗證要求，未完成驗證的用戶僅可使用取款和取消訂單服務（9 月 23 日）

  • Robinhood 正式推出加密貨幣錢包和轉賬功能，將從下個月開始向部分用戶開放（9 月 22 日）

  • OMG 核心團隊開發的 以太坊二層網絡 Boba 主網上線，將向 OMG 代幣持有者空投（9 月 20 日）


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