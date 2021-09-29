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〈車市〉買氣強彈 和泰車逆勢上修今年車市規模至45萬台

鉅亨網記者王莞甯 台北
Lexus首款電動車UX 300e。(圖：和泰車提供)
Lexus首款電動車UX 300e。(圖：和泰車提供)
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和泰車lexus車市國產車進口車

車市龍頭車廠和泰車 (2207-TW) 今 (29) 日發表 Lexus 首款電動車 UX 300e，和泰車總經理蘇純興逆勢上修國內車市預估，將原預估今年總規模 44 萬台 (含大車) ，上修至 45 萬台。

蘇純興表示，本土疫情趨緩後車市買氣快速回升，8 月新車掛牌數達 3.31 萬台，超乎預期，9 月買氣更熱絡，預料單月總掛牌數有望超越 4 萬台。

儘管目前全球車市鬧晶片荒，蘇純興說明，對進口車影響較大，預料近 2 個月進口車到港數量將明顯減少，但和泰車代理的 Lexus 在與原廠掌握狀況後，全年仍有望維持 2.1 萬台銷售目標。

另一方面，國產車因已提前握有一定數量的零件，看國產車並未受車用晶片短缺明顯影響。

不過，蘇純興不諱言，由於成本大增，漲價壓力重，雖仍與原廠維持原先談定價格，不排除原廠可能隨時會要求漲價。

和泰車發表 Lexus 首款電動車 UX 300e，售價 169.9 萬元，正式邁入 Lexus 品牌新里程碑，和泰車說明，UX 300e 馬達輸出最大馬力可達 204 匹，最大扭力 30.6 公斤米，0~100km 加速為 7.5 秒。

而 UX 300e 採用最新的鋰離子電池技術，並配備自動溫控系統，另透過風阻優化工程使其續航里程可達到 368km；充電方面，全台 Lexus 設有快充站點，車主也可到 Lexus 充電夥伴華城電能 (EVALUE) 站點，總計全台已擁有超過 150 座的快慢充站。

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