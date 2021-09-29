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鉅亨美股雷達：美光財測不及預期盤前下挫 波音有望在中國解禁

鉅亨網新聞中心
美光財測不及預期盤前下挫 波音有望在中國解禁(圖:AFP)
美光財測不及預期盤前下挫 波音有望在中國解禁(圖:AFP)
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美光波音亞馬遜美股雷達殖利率

美股重要看點：

美股週二 (28 日) 由科技股領跌，Facebook、微軟和 Alphabet 下跌超過 3%。亞馬遜股價下跌超過 2%。主因是債券殖利率上升，可能會損害包括科技股在內的成長型股票，因為它們會降低未來收益的相對價值，並使股票看起來被高估。

不過週三由於美債殖利率回跌，科技股盤前上揚。

美股另一個隱憂來自舉債上限問題，美國財政部長葉倫警告，除非採取立法行動暫停或提高聯邦債務上限，否則美國財政部將在 10 月 18 日前後耗盡現金。此前共和黨參議員阻止了權宜支出計畫，要將舉債上限暫停到 2022 年 12 月。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 週二向參議院銀行委員會表示，由於供應鏈問題和經濟重新開放，通膨可能會持續比預期更長的時間 。

美股前一交易日漲跌：

  • 美股道瓊指數下跌 569.38 點，或 1.63%，收 34,299.99 點。
  • 那斯達克指數下跌 423.29 點，或 2.83%，收 14,546.68 點。
  • 標普 500 指數下跌 90.48 點，或 2.04%，收 4,352.63 點。
  • 費城半導體指數下跌 131.1 點，或 3.80%，收 3,314.4 點。


今日重要總經數據：

  • 美國 8 月成屋簽約銷售指數年增率，市場預期 - 13.8%，前值為 - 9.5%。
  • 美國 9 月 24 日當週 EIA 原油庫存變動 (萬桶)，市場預期 - 215，前值為 - 348.1。

重要個股動態：

1. 美光科技 (MU-US)

記憶體大廠美光 (MU-US) 週二 (28 日) 發布 2021 會計年度第四季營收與 2022 年度第一季財測，儘管財報表現優異，然而由於筆電需求出現放緩跡象，財測遠低於市場預期。

執行長 Sanjay Mehrotra 於電話會議中表示，預計今年 DRAM 需求成長落在 20% 出頭，明年複合年均成長率為中高雙位數。NAND 今年需求成長幅度將達到 30% 接近 40% ，明年複合年均成長率達約 30%。

公司預計 2022 財年第一季度營收為 74.5 億 - 78.5 億美元，低於市場預計的 85.4 億美元

MU股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
MU 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨

2. 波音 (BA-US)

波音公司週三表示，波音 737 MAX 於上月在中國試飛成功，並希望能在今年底前解除為期兩年的禁飛令。

波音中國總裁 Sherry Carbary 說，波音公司與中國民航總局 (CAAC) 合作，篩選數據並最終確定報告，然後再決定飛機是否可以恢復使用。

媒體引述知情人士表示，中國可能會在 11 月放寬禁令。

BA股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
BA 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨

3. 亞馬遜 (AMZN-US)

亞馬遜週二發表一系列新品，以名為 Astro 的狗狗機器人最吸睛，一手包辦保全、打掃等工作，亞馬遜並與迪士尼達成協議，將新款語音助理運用在度假酒店的每間房裡，讓 Alexa 在消費者生活中占有重要地位。

Astro 不僅能擔任看家保全、還會打掃房子、也可以播放音樂、電視節目，以及提醒用戶代辦事項等功能，目前只有受邀才能購買，受邀價格為 999.99 美元，一般售價為 1,499.99 美元

此前摩根士丹利分析師認為，亞馬遜增加物流人力令獲利承壓，因此下調其目標價，自 4300 美元下修至 4100 美元，但維持對亞馬遜的「加碼」評級。

AMZN股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
AMZN 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨

 

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