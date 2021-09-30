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〈IC通路整併〉益登併彥陽 鎖定高毛利市場

鉅亨網記者魏志豪 台北
〈IC通路整併〉益登併購彥陽 鎖定高毛利市場。(擷取自證交所)
〈IC通路整併〉益登併購彥陽 鎖定高毛利市場。(擷取自證交所)
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IC通路益登彥陽整併電子半導體

IC 通路商益登 (3048-TW) 今 (30) 日宣布，將收購彥陽 (3429-TE) 全數股權，未來雙方不僅可在網通領域提供客戶更完整的解決方案，也有助營業規模擴大，加上彥陽現有產品線毛利率較高，產品組合可望再優化。

益登看好，彥陽目前主要代理產品為 Qorvo、Microchip，應用以 5G 小基站為主，屬高毛利且高技術門檻的利基型市場，未來隨著 5G 持續布建，將有助整體產品組合優化，並建立競爭優勢。

彥陽今年 2 月底被全達 (8068-TW) 公開收購，不過，由於益登與彥陽雙方老闆熟識，產品線也互補，益登當時擔任白騎士、取得彥陽 5.85% 股權，雙方也決議進一步合作，益登將協助彥陽提高財務及後勤支援能力，提供其資源強化市占。

益登今年開始積極調整產品組合，降低手機銷售、提高資料中心等高毛利銷售，帶動產品組合明顯優化，推升純益成長幅度高達 128%，高於營收成長幅度的 7.2%。

益登上半年營收 479.49 億元，年增 7.2%，毛利率 3.34%，年增 0.56 個百分點，營益率 1.52%，年增 0.34 個百分點，稅後純益 5.04 億元，年增 128%，每股稅後純益 2.27 元。

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