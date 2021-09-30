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【台股龍捲風】行情果然來到區間下元出現反彈 廷鑫、東鹼先漲再說

徐照興分析師(永誠國際投顧)
【台股龍捲風】行情果然來到區間下元出現反彈 廷鑫、東鹼先漲再說。(圖:shutterstock)
【台股龍捲風】行情果然來到區間下元出現反彈 廷鑫、東鹼先漲再說。(圖:shutterstock)
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徐照興永誠國際投顧台股

當昨天大家開始歌功頌德塑化股時，我們明確表示華夏 (1305-TW)、亞聚(1308-TW) 、聯成(1313-TW) 、台塑(1301-TW) 、中石化(1314-TW) 及國喬 (1312-TW) 雖然表現相對強勢，但我們的持股 1308 亞聚也於昨日早盤 10:40 帶領大家先出，昨日聚亨文章連結 https://news.cnyes.com/news/id/4731893。今日亞聚完全沒高點，昨天 52 元很好賣，今指數漲他還下跌至 45.95 元，代表這行情，確實多空都可賺，只是再於進場的位階！

美股昨日並不強勢，台股為何今日能攻，轉危為安了嗎？https://youtu.be/dyXByilSocA

永誠投顧徐照興分析師表示，目前美股 NASDAQ、費半日 KD 已轉為死亡交叉，對應到台股 (電子會較弱勢) 而道瓊目前還黃金交叉對於台股，金融傳產仍會較為有利，今日明顯紡織，散裝航運甚至於 17 開頭的化工，表現都較為強勢，這個在我們免費的 TG，都有即時提示：Telegram：https://t.me/imoney168

電子：低軌衛星台揚 (2314-TW) 還是強勢，同族群公準 (3178-TW)、昇達科(3491-TW) 震盪就可留意，IP 矽智財股世芯 (3661-TW)、M31(6643-TW)、愛普(6531-TW) 、創意(3443-TW) 、力旺(3529-TW) 、智原(3035-TW) 震盪仍可留意，而傳產股龍燈 (4141-TW) 漲停、台肥 (1722-TW) 波段，果然「鹼報價」+「散裝航運」概念股的東鹼 (1708-TW) 果然也急拉尾盤

大盤今收月線，很多股票都有彈升，但我們卻高興不起來，原因其實很簡單，因為大部分只會做多的投資人，今日的反彈都還沒解套，其實這裡就是「區間盤」，不會爆漲，也不會暴跌，所以衝高要賣 (空)，壓回要補 (多)，操作要夠靈活，不要死多頭，或死空頭，會賺錢的股票，不論多空，都可賺錢！很多股票不會一次反彈到你的成本，所以要先到壓力區賣一部分，壓回再接，這樣多做幾趟價差，才能弭補損失！

緊接者開始要反映 9 月營收題材了，會有很多股票「利多不漲「，在操作面上還是要小心謹慎，尤其個股在反彈的過程，遇到前波套牢賣壓時，宜先出一趟，或多少調節會較為妥當！

像這類型文章您喜歡嗎？操作就是持續追蹤，不用每天變來變去的！如果您也認同的話，歡迎加入「龍捲風操盤戰隊」。

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