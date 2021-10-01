張志誠操盤筆記－美國關門危機暫解除，為什麼10月台股將先蹲後拉？

【美國政府關門危機暫解除，10 月台股先蹲後拉】

美國近日陷入調高舉債上限遭國會否決的關門危機，但危機在昨日露出一線曙光，雖然共和黨和民主黨對於凍結舉債上限的協商仍處僵局，參議院於 30 日送交一份短期撥款計劃可以讓政府運作到 12 月 3 日已獲得眾議院表決通過，所以美國政府關門危機暫時解除，但 12 月 3 日之後政府要維持運作還是必須依靠調高舉債上限因應，而兩黨對於凍結舉債上限還沒有共識，若到這次的短期撥款計劃資金用鑿，兩黨還沒通過新的舉債上限的話美國將出現債務違約的風險，這勢必將打亂 FED 預計在年底逐步減少購債和後面升息的步調，FED 不會太快升息和美國可能違約的利多和利空交互影響下，10 月初美股和台股陷入震盪格局的機會仍大。

昨日道瓊指數大跌超過 500 點，除了費成半導體指數以外，標普 500 和那斯達克都創新低，但我們研判道瓊指數在 33500 點以下還是有強力支撐，而且美國債務違約對美國的經濟衝擊影響之大，雖然共和黨對調高舉債和擴大支出的法案有疑慮，但估計沒有人能承擔讓美國出現債務違約的罪名，在經過協商後 10 月預期美國債務違約會解決之下，我們研判國際指數與台股先蹲後拉，反而 10 月是有利多頭月 K 的發展。想知道更多大盤解析，請看我們的分析影音 ( https://reurl.cc/EZp5NA )

【散裝航運】

本週開始我們跟大家研判來自於水泥、燃煤價格持續創高，水泥、煤碳價格持續創高不僅反映供給面趨動的通膨也顯示原物料貿易的熱絡，而散裝大船主要就是載送水泥和煤碳等原物料，我建議投資人新興 (2605-TW)、裕民(2606-TW)、中航(2612) 視為散裝輪大船三雄，前日散裝航運帶量突破，裕民、中航重回季線之上，新興突破季線後震盪，我認為經過一段時間的季線扣低檔後，很有機會反應第三季因為 BCI 指數大漲帶來毛利成長與財報利多數字。雖然大盤目前還在回檔整理整備第四季的主流股，今天也呈現回檔，但往往在指數下跌時，技術面領先大盤站在月、季線之上的股票，就會是新主流的先決條件，在我對個股的看法，是不是漲停板不是判斷趨勢的重點，而能夠在股價休息下跌時看出未來格局，才是贏家的重點。想追蹤後續航運分析，請加入資訊分享園地( https://lin.ee/mPZB06s )

【嚴選 3 個月低檔的 IC 設計股】

聯發科 (2454-TW) 上週技術面一度突破所有 5 月來的空方缺口以及帶起短中期均線，全部翻揚，撇除基本邏輯股票回補缺口後必須要休息的因素，外資法人在聯發科身上從 8 月過後足足買了差不多 1 個月，這說明有外資在看好聯發科今年第四季的旺季效應，然而今天股價受大盤影響快速破跌 1 個月低點的時候，我還是認為聯發科仍有單季挑戰 EPS 20 元的實力，我建議投資人在這段期間守株待兔聯發科 1 年來難得出現的回測年線的時機，主要的理由是聯發科今年的獲利能力遠比去年大增逾 1.2 倍，獲利不輸去年則年線就不應該長期被跌破，所以很多這一波低本益比的 IC 設計公司其實守株待兔年線的點反而會是好訊號，當然有些股價位階太高的 IC 設計公司，投資人不要覺得市場很流行那種特高價的 IC 設計公司，就不會有補跌的問題，任何股票的操作永遠是從低檔找出合理的比價空間才會成功獲利。

【塑化、紡織】

這週盤面的強勢族群塑化股在前兩日止漲後開始出現回檔，預估修正還沒告一段落，還要等待回檔到 10 日線的機會。

塑化的漲價效應在昨日也擴散到紡織族群，棉花、乙二醇 (EG)、純對苯二甲酸(PTA)、己內醯胺(CPL) 等紡織生產的必要原物料價格今年漲幅驚人，棉花今年來漲幅超過 3 成創下 10 年新高價，EG 從 8/27 來漲幅超過 3 成，CPL 從 8/19 漲幅超過 1 成，紡織原料報價揚加上中國因煤碳短缺導致的限電限產衝擊紡織業產量產生的轉單效應，今天盤面以聚脂纖維和棉紗為主的紡織股走勢強勁，南紡 (1440-TW)、集盛(1455-TW)、聯發(1459-TW) 漲停，宏益 (1452-TW)、宜進(1457-TW)、新纖(1409-TW)、遠東新(1402-TW) 也小漲收紅

下方表格我們列出本益比在 20 倍以下，且有受惠於原物料漲價的標的，除了新纖和遠東新以外，其餘的股價皆在所有均線之上，現階段不適合直接追價，可待回檔再打出一支腳時找機會切入。想得到更多產業操作資訊，請加入我們的資訊園地 ( https://lin.ee/mPZB06s )