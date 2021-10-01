〈鴻海赴美做電動車〉明年4月如期推電動皮卡 後續規劃彈性擴產

鴻海 (2317-TW) 買下美國電動車新創 Lordstown(RIDE-US) 俄亥俄州的工廠，不過，目前該廠最大年產能 60 萬輛，但鴻海除將協助 Lordstown 在明年 4 月如期推出電動皮卡 Endurance 外，加上另一客戶 Fisker(FSR-US) 的需求，鴻海也將視情況彈性規畫擴產。

鴻海董事長劉揚偉表示，與 Lordstown Motors 的資源整合與夥伴關係，可協助鴻海更快實現在北美市場建立電動車產能的目標，並具備提供設計與生產服務給不同車型的彈性，將協助 Lordstown 產品能快速上市外，同時也能支持鴻海的另一客戶 Fisker。

依照鴻海跟 Fisker 當初的合作計畫，預計 2023 年開始在美國生產電動車，首年 15 萬輛，並逐年拉升至 30-50 萬輛，但俄亥俄廠目前最大年產能 60 萬輛，加上 Lordstown 的電動皮卡 Endurance 也將於明年第二季銷售，知情人士透露，鴻海後續除了要增添設備符合不同車型需求外，也會彈性規劃增加產能，滿足客戶需求。

不過，在鴻海取得 Lordstown 俄亥俄廠並規劃作為北美市場電動車的主要生產基地後，原先呼聲很高的威州廠接下來的定位也引發市場關注，對此，知情人士表示，威斯康辛州則是 ICT 產品的主要基地，但也不排除生產車用資通訊產品。

Lordstown 俄亥俄廠前身是通用汽車 (GM) 在當地的工廠，Lordstown 在 2019 年將其買下，廠區鄰近美國主要跨州的 I80 高速公路支線，廠區北邊南邊都有鐵路。

此外，該工廠也靠近汽車所需的鋼鐵重鎮 Pittsburgh，知情人士表示，鴻海就是看好俄亥俄廠交通發達便利，將有利吸引人才，並可大幅提升物流效益，才會出手買廠。