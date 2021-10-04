 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

投資新思維 「與利空共存」

鐘崑禎分析師(摩爾投顧)
投資新思維 「與利空共存」。(圖:shutterstock)
投資新思維 「與利空共存」。(圖:shutterstock)
Tag
與利空共存九月營收美債殖利率中國限電鐘崑禎分析師

下半年台股，從當沖禁令開始，接著傳出美國限制基金投資中國、恆大債務危機、中國限電、美元走強、美債殖利率飆升等，幾乎一周一小利空、兩周一大利空，導致台股震盪加劇，個股漲勢毫無延續性，面對此種盤勢，需要學會「與利空共存」。

現階段對於科技股來講，最大的壓力點在於美元走強、美債殖利率飆升，外資必須被動式去調節投資組合，抽回部分資金轉往美元或美債，而美元會走強、美債會飆升，主要都是在反應聯準會預計在年底縮表、明年升息，而升息是無可避免的必經過程，因此在美國正式升息以前，美元勢必會再創高、美債殖利率還會上升，而台股就會時不時出現因外資被動式調節的小回檔，加上其餘零星的國際利空，恆大危機、中國限電等，眾多利空夾擊下，一周一小跌、兩周一大跌，將會成為短線新常態，所以長久之計，是需要學著去適應，而不是設法去避開，就是所謂「與利空共存」

想與利空共存，簡單講就是要把大盤的拉回、個股的修正，視為常態現象，而操作手法則要演變成，鎖定長線趨勢產業，如電動車、低軌衛星、乾淨能源等，配合上未來預估營收成長，逢拉回分批佈局，在震盪區間把部位建立起來，短線震盪一律忽略，直到個股主升段出來，再一次出清所有部位，整戶一起獲利，總之，重點不在個股單一部位漲跌，而是整戶損益，也是投資新思維「與利空共存」精隨所在。

短線上來看，盤面較缺乏實質利多，因此營收數字就會變得相對重要，法人資金預計將鎖定在十月營收優於市場預期個股上，尤其是十月營收創歷史新高，更易吸引法人買盤進場。

九月預估營收有機會創高個股，立即免費加入 LINE@、Telegram 觀看。

Line@搜尋：【@we178】鐘崑禎分析師
https://line.me/R/ti/p/%40we178

Telegram 搜尋：【@we178】鐘崑禎分析師
https://t.me/we178

鐘崑禎分析師持股諮詢專線 0800-66-8085

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞