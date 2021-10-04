投資新思維 「與利空共存」

下半年台股，從當沖禁令開始，接著傳出美國限制基金投資中國、恆大債務危機、中國限電、美元走強、美債殖利率飆升等，幾乎一周一小利空、兩周一大利空，導致台股震盪加劇，個股漲勢毫無延續性，面對此種盤勢，需要學會「與利空共存」。

現階段對於科技股來講，最大的壓力點在於美元走強、美債殖利率飆升，外資必須被動式去調節投資組合，抽回部分資金轉往美元或美債，而美元會走強、美債會飆升，主要都是在反應聯準會預計在年底縮表、明年升息，而升息是無可避免的必經過程，因此在美國正式升息以前，美元勢必會再創高、美債殖利率還會上升，而台股就會時不時出現因外資被動式調節的小回檔，加上其餘零星的國際利空，恆大危機、中國限電等，眾多利空夾擊下，一周一小跌、兩周一大跌，將會成為短線新常態，所以長久之計，是需要學著去適應，而不是設法去避開，就是所謂「與利空共存」

想與利空共存，簡單講就是要把大盤的拉回、個股的修正，視為常態現象，而操作手法則要演變成，鎖定長線趨勢產業，如電動車、低軌衛星、乾淨能源等，配合上未來預估營收成長，逢拉回分批佈局，在震盪區間把部位建立起來，短線震盪一律忽略，直到個股主升段出來，再一次出清所有部位，整戶一起獲利，總之，重點不在個股單一部位漲跌，而是整戶損益，也是投資新思維「與利空共存」精隨所在。

短線上來看，盤面較缺乏實質利多，因此營收數字就會變得相對重要，法人資金預計將鎖定在十月營收優於市場預期個股上，尤其是十月營收創歷史新高，更易吸引法人買盤進場。

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