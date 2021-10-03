速覽 Pak 新 NFT 系列 LOSTPOETS：結合博弈和命名機制

LOSTPOETS 通過「白紙」和「詩人」NFT 之間的相對博弈機制和命名機制增加了該策略遊戲的不可預知性和趣味性，再加上最後能夠銷燬兌換爲 ASH 代幣的特點，與 Pak 其他收藏品系列共同形成了一個獨立運行且正向循環的 NFT 社交生態系統。

撰文：Karen

本月，由數字藝術家 Pak 設計的新系列「LOSTPOETS」 在獲馬斯克點贊、蘇富比關注之後，在 OpenSea 上的單日成交量一度超過 Cryptopunks 位列榜一，近一週的成交量也突破 1 萬枚 ETH，躋身所有 NFT 項目前三位，目前的地板價爲 1.05 ETH。

LOSTPOETS 的設計思路和路線圖

LOSTPOETS 是一款 NFT 收藏品和策略遊戲，最初的 NFT 是一張「白紙」，擁有「白紙」就相當於擁有參與 Pak 所設計遊戲的資格，每張「白紙」NFT 收藏者可在之後選擇兌換「詩人」NFT，「詩人」NFT 可通過銷燬另外的「白紙」NFT 來爲詩人命名。

「詩人」NFT 系列包括 65536 個 NFT 和 1024 個初始 NFT，是 AI 生成的藝術頭像。每個「詩人」NFT 都是獨一無二的，來自於 1024 個初始詩人 NFT 中的一個，攜帶 256 個不同的基因特點。

OpenSea 上 LOSTPOETS 按最近銷售額排行的「詩人」NFT

LOSTPOETS 按「詩人需要用白紙寫詩詞和命名」的思路分爲了幾個階段，首個階段已在 9 月初完成，在對 ASH 代幣持有者獎勵 7586 個「白紙」NFT （page NFT，能在之後兌換「詩人」NFT）的同時，還通過銷售「白紙」NFT 籌集到高達 7000 萬美元，單價爲 0.32 ETH。

第二階段於上週末開啓，「白紙」NFT 收藏者有兩週的時間可以選擇兌換爲「詩人」NFT，也可以繼續保留「白紙」NFT。「詩人」NFT 有隱藏的稀有特點，並且會隨着時間的推移逐漸顯現。另外，LOSTPOETS 還對持有「白紙」NFT 的前 100 位收藏者獎勵了 294 個初始「詩人」NFT，除此之外，會在未來 365 天內，每天將剩餘 730 個初始「詩人」NFT 中的兩個隨機空投給收藏者。目前已有幾個初始 NFT 的轉售價達到了 50 ETH。

NFT 收藏者 Lili 製作的 思維導圖

第三階段爲探索階段，還未開啓，屆時同時擁有「白紙」NFT 和「詩人」NFT 的收藏者還可對其 NFT 命名。LOSTPOETS 與 Pak NFT 生態系統（代幣爲 ASH）相關聯，也因此，LOSTPOETS 還將 7586 個「白紙」NFT 獎勵給 ASH 代幣持有者，在項目路線圖的最後一階段，「詩人」NFT 可在 Burn.art 中銷燬兌換成 ASH 代幣。

LOSTPOETS 路線圖

LOSTPOETS 的博弈機制

如上所說，在第二階段中，「白紙」NFT 既可以繼續持有以在第三階段中爲詩人命名或添加某種特性，也可以選擇將其兌換爲「詩人」NFT，這就導致產生了一種博弈機制，隨着這種單向轉換次數的增多，「白紙」NFT 也會變得越來越稀有，對應地，「詩人」NFT 的稀有屬性會隨着「白紙」NFT 轉換「詩人」NFT 的數量而發生變化，可能會更稀有也可能會更普通。

另一方面，對於收藏者而言，是想僅擁有「白紙 NFT」還是想要一個沉默的詩人，亦或是想成爲一個可以訴說很多故事的詩人是一件非常值得思索的事情，也就是說，若一個收藏者在僅持有一個「白紙」NFT 的情況下，要麼繼續保留該 NFT，要麼只能將該 NFT 轉換爲沉默的「詩人」NFT，而要想讓「詩人」NFT 能夠寫一段話或進行命名，只能再次購買一個或多個「白紙」NFT，用戶的「白紙」NFT 越多，能寫得內容也就越多。

初始「詩人」NFT 能在不需要「白紙」NFT 的情況下寫字，還能夠爲詩人起名字。除此之外，在未來 365 天內，每天都會有兩個初始詩人 NFT 隨機空投給收藏者。另外，根據 LOSTPOETS 官方頁面，之後還可能會增加其他機制來賦能項目價值。

Pak NFT 社交體系

Pak 是 Undream 工作室和 AI 策展人 Archillect 的創始人和首席設計師，從事數字藝術創作已經超過 25 年，近一年來不斷在 NFT 領域深耕，推出了諸如五件早期作品的藝術品系列 Terminus 等多個系列。今年 4 月份，Pak 還與蘇富比合作，進行了爲其三天的 NFT 數字藝術品系列「The Fungible」拍賣，成交額接近 1700 萬美元。

根據 CryptoArt.Ai 數據統計，按個人數字藝術品銷售額來看，Pak 在 SuperRare、Foundation、Nifty Gateway、hic et nunc、MakersPlace、KnownOrigin 以及 Async Art 七個平臺的銷售額超過 5000 萬美元，僅次於僅次於超現實藝術家 Beeple （1.4 億美元），而該統計數值還未收錄 OpenSea 數據。

按個人數字藝術品銷售額來統計的藝術家排行榜，來源：CryptoArt.Ai

今年二季度，Pak 還推出一個 NFT 銷燬平臺 Burn.art，允許 Pak NFT 或其他 NFT 持有者銷燬 NFT 的同時獲得 ASH 社交代幣，Pak NFT 持有者銷燬 NFT 可獲得更多的 ASH 獎勵。NFT 和 ASH 之間的兌換比例將由可平衡價格和可用供應量的聯合曲線 Bonding Curve 確定。在未來 Pak 推出的一些 NFT 收藏品中，將選擇僅接受 ASH 作爲交易媒介。隨着時間的流逝，銷燬的 NFT 越多，產生的 ASH 就會越少。

綜合來說，LOSTPOETS 通過「白紙」和「詩人」NFT 之間的相對博弈機制和命名機制增加了該策略遊戲的不可預知性和趣味性，再加上最後能夠銷燬兌換爲 ASH 代幣的特點，與 Pak 其他收藏品系列共同形成了一個獨立運行且正向循環的 NFT 社交生態系統。不過與此同時，能否持續發展還在一定程度上取決於項目之後的具體策略設計以及可玩性。另一方面，隨着 NFT 領域的不斷髮展，這種個人 NFT 社交體系或將被廣泛採用和複製。