下週前瞻 | Mt.Gox 清算賠償提議投票截止，Liquid 網絡進行硬分叉升級

此外，比特幣側鏈 Liquid Network 將於下週一啓動 DynaFed 硬分叉升級。

下週一（10 月 4 日），比特幣側鏈 Liquid Network 計劃 啓動 DynaFed 硬分叉升級。硬分叉升級所需的 12 名工作人員中有 10 名正在發出使用 DynaFed 硬分叉升級信號，最後兩名計劃在下週一（10 月 4 日）發出信號，啓動升級。DynaFed 升級將對 Liquid Network 的功能進行重大改進，以進一步去中心化、增強安全性和提高網絡靈活性，包括在不影響網絡運營的情況下添加和刪除驗證者。除功能性之外，此次升級還將對多重簽名模型進行更改，包括重新分配或禁用緊急私鑰、延長時間鎖定參數以延長安全緩衝時間等。Blockstream 團隊表示，由於硬分叉不能向後兼容原鏈，運行 Liquid Network 節點的用戶需要升級到 Elements v0.18.1.11 或更新版本以避免服務中斷。

針對 Mt.Gox （門頭溝 ）交易所被盜事件清算賠償方案提議的在線投票將於下週五（10 月 8 日）截止。2010 年 7 月 17 日，全球首個比特幣交易所 Mt.Gox 成立於日本東京都渋谷區。2014 年 2 月 28 日，Mt.Gox 官方網站宣告丟失用戶 75 萬枚比特幣和屬於平臺的 10 萬枚比特幣，並向日本法院申請破產保護。2019 年開始，Mt.Gox 開始執行清算賠償計劃以及召開債權人大會，但是多次延遲及修改清算賠償方案。而在 2020 年 12 月，事件終於有了進展，Mt. Gox 委託人提交清算賠償方案草案至東京地方法院，今年 2 月 22 日，東京地方法院作出決定，將 Mt. Gox 清算賠償方案列入決議，並且已於今年 3 月 24 日確定了擁有投票權的債權人，之後，Mt. Gox 債權人將對清算賠償方案進行投票表決，如果選票超過 50%，提案將被通過。

此外，從下週五（10 月 8 日）起，阿里巴巴國際站將 禁售 虛擬貨幣礦機類產品。阿里巴巴國際站公告顯示，根據相關法律法規的規定，以及國際各市場對虛擬貨幣及虛擬貨幣相關產品的法律法規的不穩定性，平臺將在禁售比特幣、萊特幣、比奧幣、夸克幣、以太坊等虛擬貨幣的基礎上，禁止商家銷售虛擬貨幣礦機類產品。在監管高壓下，各家礦池、礦機制造商及銷售平臺紛紛響應國家監管政策要求退出中國市場。9 月 24 日，星火礦池發佈公告稱不再對中國大陸境內用戶提供礦池服務，蜜蜂礦池也於 9 月 28 日發佈公告稱將於 10 月 15 日停止礦池服務，且據 CoinDesk 援引三位知情人士報道，比特大陸也計劃暫停向中國大陸地區的礦工銷售礦機。但截至目前，比特大陸尚未對此作出迴應。

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