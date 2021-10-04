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恒大港股無預警停牌 破壞台股反彈契機？白衣騎士來救 恒大汽車加油噴出

徐照興分析師(永誠國際投顧)
恒大港股無預警停牌 破壞台股反彈契機？白衣騎士來救 恒大汽車加油噴出 。(圖:shutterstock)
恒大港股無預警停牌 破壞台股反彈契機？白衣騎士來救 恒大汽車加油噴出 。(圖:shutterstock)
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徐照興永誠投顧台股

美股好不容易等到一根下影線，融資周五也大減，本以為今日能收個紅來壓壓驚，誰想到「變化」永遠比「計畫」快！殺出一個恒大無預警停牌，台股開高走低，震盪近 300 點，電子股創惟 (6104-TW)、世芯 (3661-TW)、驊訊 (6237-TW)、紘康 (6457-TW)、東捷 (8064-TW)、網家 (8044-TW) 倒成一片，投資人苦不堪言，但市場常流行一句話：行情總在絕望中誕生！你絕望了嗎？今日節目參考：https://youtu.be/vAGfrORptmE

外資今天賣超 31.09 億元，投信則連 4 買，買超 11.44 億元，公股護盤意味濃厚；自營商賣超 24.38 億元，三大法人合計賣超 44.05 億元。法人其實賣壓不大，今天散戶人踩人多殺多居多，行情何時要止跌反彈呢？

永誠投顧徐照興分析師表示，美股周五雖出現下影線，但還未轉強，主要是日 KD 都還是死亡交叉，要再忍一下！而台股加權日 KD 死亡交叉本來就要跌，但指標已近入 20 軸，準備來到超跌區，很多個股已醞釀跌深反彈，加上融資快速清理，籌碼將歸於安定

貨櫃航運：長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 、萬海 (2615-TW) 築底不成反成頭，持續因為基本面好而捨不得出的人，短短 2 天多賠 20%，其中長榮融資還有 27 萬張，堤防維持率下修的問題！

即便是今日行情大跌，貨櫃大跌，但並不代表所有多頭行情結束了，大家可去留意恒大效應，因為接近台股收盤時，國際新聞傳出 #合生創展 可能出手收購恒大物業 51％股份。財聯社引述知情人士說法稱，合生創展擬收購恒大物業，有意收購約 51％的股份取得控股權，交易金額可能超過 400 億港元，雖然我們無從查證，但相關企業的恒大汽車 大漲 30%。

然後再來觀察電子股，今日很多電子跌很慘，但我們一直追蹤的 IP 矽智財力旺 (3529-TW)、智原 (3035-TW) 還是持續強勢，而風力發電：以世紀鋼 (9958-TW) 已完成 62 座水下安裝作業，上緯投 (3708-TW) 為指標帶動中鋼構 (2013-TW)，這後續都可留意！

再來就是市場較少討論的「隱形眼鏡概念股」晶碩 (6491-TW) 、亨泰光 (6747-TW) 、精華 (1565-TW) 、金可 (8406-TW)，先前跟大家提醒的「農糧概念股」龍燈 (4141-TW) 拉尾盤、台肥 (1722-TW) 波段續漲，「鹼報價」+「散裝航運」概念股的東鹼 (1708-TW) 也表現相對抗跌，代表這行情，只要會選股，還是會賺錢，甚至於南科 (24008-TW) 近期似乎也在築底，不太跌，週五法說會，搞不好也能帶領記憶體反彈。

今天行情很不好，相信大家都高興不起來，甚至看文章的人也會變少，但這就是「行情」啊！不可能只漲不跌，反而在跌時，要更有耐心，考驗的就是「選股能力」了

像這類型文章您喜歡嗎？操作就是持續追蹤，不用每天變來變去的！如果您也認同的話，歡迎加入「龍捲風操盤戰隊」。

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