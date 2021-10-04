 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

晶片荒情況持續惡化 大盤即將回測8月低點 專家曝關鍵支撐點位

陳建誠分析師(永誠國際投顧)
晶片荒情況持續惡化 大盤即將回測8月低點 專家曝關鍵支撐點位(資料來源:shutterstock)
晶片荒情況持續惡化 大盤即將回測8月低點 專家曝關鍵支撐點位(資料來源:shutterstock)
Tag
永誠投顧股海大丈夫陳建誠10年期公債殖利率智原世芯長榮萬海陽明台積電聯電力旺M31能耗雙控中國限電

< 各大晶片廠看衰晶片荒 >

如下表所示，晶片荒情形至今仍未改善，資料儲存與網路晶片業者邁威爾科技（Marvell Technology）執行長墨菲（Matt Murphy）周四 (9/30) 參加 CNBC 時表示，晶片短缺將延續到 2022 年底甚至更久，與此同時，所有半導體市場終端需求都在持續上漲。

超微（AMD）執行長蘇姿丰在上周也再度發表晶片短缺相關看法，蘇姿丰預期晶片供應在 2022 年上半年「可能吃緊」，呼應到蘋果執行長庫克，7 月底所說的，蘋果需求雖然強勁但晶片短缺情況超乎預期，且目前缺貨的晶片非先進製程晶片而是成熟製程的晶片。

關於晶片荒，綜上所述，我們可得出兩點結論:

第一點是晶片短缺情形至少得為維持到 2022 年，這一點基本上是無庸置疑的，從今年 3 月日本車用晶片大廠瑞薩電子（Renesas Electronics）大火，到大馬疫情停工封城，以及近期的大陸限電限產措施，使晶片荒情形不斷雪上加霜。

第二點是終端需求依舊強勁，在墨菲、蘇姿丰、庫克等人的談話中可發現，關於終端需求這一點，三人皆不約而同的表示需求依舊強勁，所以這波晶片短缺潮才會讓晶片廠顯得格外難受。

<大盤跌破趨勢線 即將回測 8 月低點>

如我上週所說，大盤一旦跌破上升趨勢線，8 月低點 16,248 將是下一道關鍵支撐，預期 16,248 附近將會有一波反彈行情，至於是假反彈或是真反彈，將視當日量能以及大陸線電、恒大等後續走勢而定，若明日恒大再爆出利空使台股跌破關鍵支撐的話，短線上將偏空看待且恐將回測年線，

更多盤中即時資訊請點擊以下連結↓↓↓

【理財大亨 YT 頻道】: https://reurl.cc/gzQpXb

【Google 表單】: https://forms.gle/uJemLfMPkfQg2w6i9

【社群網站連結】 : https://linktr.ee/chen1234

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞