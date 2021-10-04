晶片荒情況持續惡化 大盤即將回測8月低點 專家曝關鍵支撐點位

< 各大晶片廠看衰晶片荒 >

如下表所示，晶片荒情形至今仍未改善，資料儲存與網路晶片業者邁威爾科技（Marvell Technology）執行長墨菲（Matt Murphy）周四 (9/30) 參加 CNBC 時表示，晶片短缺將延續到 2022 年底甚至更久，與此同時，所有半導體市場終端需求都在持續上漲。

超微（AMD）執行長蘇姿丰在上周也再度發表晶片短缺相關看法，蘇姿丰預期晶片供應在 2022 年上半年「可能吃緊」，呼應到蘋果執行長庫克，7 月底所說的，蘋果需求雖然強勁但晶片短缺情況超乎預期，且目前缺貨的晶片非先進製程晶片而是成熟製程的晶片。

關於晶片荒，綜上所述，我們可得出兩點結論:

第一點是晶片短缺情形至少得為維持到 2022 年，這一點基本上是無庸置疑的，從今年 3 月日本車用晶片大廠瑞薩電子（Renesas Electronics）大火，到大馬疫情停工封城，以及近期的大陸限電限產措施，使晶片荒情形不斷雪上加霜。

第二點是終端需求依舊強勁，在墨菲、蘇姿丰、庫克等人的談話中可發現，關於終端需求這一點，三人皆不約而同的表示需求依舊強勁，所以這波晶片短缺潮才會讓晶片廠顯得格外難受。

<大盤跌破趨勢線 即將回測 8 月低點>

如我上週所說，大盤一旦跌破上升趨勢線，8 月低點 16,248 將是下一道關鍵支撐，預期 16,248 附近將會有一波反彈行情，至於是假反彈或是真反彈，將視當日量能以及大陸線電、恒大等後續走勢而定，若明日恒大再爆出利空使台股跌破關鍵支撐的話，短線上將偏空看待且恐將回測年線，

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