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〈貴金屬盤後〉中國空軍頻繁擾台 美元走疲 黃金連漲3日

鉅亨網編譯許家華
〈貴金屬盤後〉中國空軍頻繁擾台 美元走疲 黃金連漲3日 (圖片:AFP)
〈貴金屬盤後〉中國空軍頻繁擾台 美元走疲 黃金連漲3日 (圖片:AFP)
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黃金白銀貴金屬

週一 (4 日) 交易，黃金期貨價格連續第三日走漲，由於兩岸局勢緊張，提高了貴金屬避險需求，也令美元疲弱，黃金進而而找到一些支撐力。

然而，公債殖利率上升縮限黃金漲幅，因為公債同時也吸引那些尋求避險資產的投資者。

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 表示：「隨著美元疲軟，黃金吸引了一些避險買盤。」但他仍認為黃金偏向下行，目前的漲勢「並非大的新資本流入」。

他稱，美股需要幅度更大的回落，或者中國與台灣間的局勢更加緊張，黃金才能維持漲勢。

根據報導，中國適逢「十一國慶」連續假期，解放軍頻繁出動軍機干擾台灣防空識別區，過去 3 日出動 93 架軍機進入台灣西南空域。

美國國務院 3 日發布聲明，抨擊中國對台灣的「挑釁」軍事行動破壞穩定、容易造成誤判的危險，敦促北京政府停止對台灣施壓，重申會堅定支持台灣。

  • 12 月交割的黃金期貨價格上漲 9.20 美元或近 0.5%，收每盎司 1767.60 美元。黃金上週收高 0.4%。
  • 12 月交割的白銀期貨價格上漲 11 美分或 0.5%，收每盎司近 22.644 美元，上週漲逾 0.5%。白銀在 9 月 29 日觸及 2020 年 7 月以來的最低值。

ICE 美元指數週一下降 0.3%。美元走疲有利於美元計價的大宗商品，因海外買家的購買成本下降。

但一些策略師表示，公債殖利率上升，包括通膨調整後的收益率，已對黃金和白銀帶來了阻力，限制其近期的上漲空間。

Insignia Consultants 研究主管 Chintan Karnani 表示，從更大的角度來看，黃金受益於通膨上升，但他預期貴金屬交易將在週五之前出現更大波動，因為屆時將公布美國非農就業數據。

Karnani 表示，目前黃金需要每天收在 1740 美元以上，才能「處於短期看漲區域。」

其他金屬商品
  • 12 月交割的銅期貨價格上漲 1.3%，收近每磅 4.243 美元
  • 1 月交割的白金期貨價格下跌 1.3%，收每盎司 961.10 美元
  • 12 月交割的鈀金期貨價格下跌 1.5%，收每磅 1875 美元
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