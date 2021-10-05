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搶微型獨資企業商機 銀行競推數位平台拚作業效率

鉅亨網記者郭幸宜 台北
搶微型獨資企業商機 銀行競推數位平台拚作業效率。(圖：業者提供)
搶微型獨資企業商機 銀行競推數位平台拚作業效率。(圖：業者提供)
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獨資企業貸款撥款核貸渣打銀行第一銀行

搶獨資企業商機，銀行陸續推出數位申貸平台，標榜最快一到三天就就能搞定核貸與撥款等流程，提高小規模的獨資企業資金運用更有彈性。

相較於中大型企業申貸，獨資企業礙於資訊不對稱，容易被銀行視為風險較高的授信族群，申請資金貸款難度頗高，而從「經濟部 2020 中小企業白皮書」資料來看，我中小企業以獨資方式經營近 79 萬家，占整體中小企業比重約 53%，為搶食放款商機，部分銀行透過數位科技協助，對獨資企業營造較為友善的申貸作業流程。

以渣打銀行為例，新推出的「渣打 e 企貸」，提供獨資企業線上申貸平台，只要公司成立滿 3 年、年營收達新台幣 100 萬元，就能透過線上進行身分驗證，輸入公司基本資料後提供相關財力證明文件，完成驗證即可進入審查階段。

渣打銀行說明，完成進件後，銀行會在 3 個工作天內與客戶完成聯繫對保、核貸撥款等流程，貸款額度最高可達新台幣 300 萬元。

渣打銀行消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人林素真表示，多數的微型企業人力精簡，又得需兼顧日常業務，渣打利用數位平台優勢，為獨資企業主打造更友善便捷的線上申貸流程，省去繁瑣的文件往返，縮短使用者與銀行服務的距離，以實際行動力挺創業者的夢想。

第一銀行也在 2018 年 9 月針對微型企業推出「微企 e 時貸」平台，標榜 3 分鐘就能試算出可申貸額度，申貸額度最高可達 500 萬元，申貸期間最長可達 5 年。

為加快對保與核貸撥款速度，一銀也針對微資企業推出「獨資企業線上對保平台」，針對申請央行紓困貸款 C 方案的獨資企業，無須具備工商憑證，只要負責人通過線上核身即完成對保手續，對保後最快一天內即可撥款。

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