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CCL廠聯茂、台光電Q3營收同步改寫歷史新高

鉅亨網記者張欽發 台北
聯茂執行長蔡馨暳。(鉅亨網記者張欽發攝)
聯茂執行長蔡馨暳。(鉅亨網記者張欽發攝)
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CCL台光電聯茂PCB

PCB 上游 CCL (銅箔基板) 廠聯茂 (6213-TW) 今 (5) 日公布 9 月營收 28.21 億元， 為第三季裡單月最低，主因華東蘇州、昆山 PCB 廠客戶 9 月底停電、限產降低拉貨力道，不過，聯茂第三季營收仍以 89.28 億元改寫單季歷史新高，後續訂單仍然穩定。

另一家 CCL 廠台光電 (2383-TW) 也公布 9 月營收達 35.39 億元，月減 3.9%，年增 35.33%，第三季營收為 107.77 億元，創新高，季增 12.75%，年增 44.19%，2021 年前 9 月營收 283.38 億元，年增 43.97%。

聯茂 9 月營收 28.21 億元，月減 10.93%，年增 32.91%， 2021 年第三季營收 89.28 億元， 創新高，季增 9.31%，年增 4353%，2021 年前 9 月營收 244.92 億元，年增 26.85%。

聯茂本身的產線分布在華南、華東及江西，受停電、限產影響不大， 但 9 月有中秋節，產線配合輪休，因此影響部分營收。

聯茂主管指出，第四季接單仍穩定，但目前而須面對的是第四季 PCB 客戶端及 EMS 廠可能面臨 「長短料」，及無預警遭停電造成的拉貨異常。

聯茂已敲定江西第三期擴建案，將再投資 8000 萬美元，每月將增產能 120 萬張，完工後江西廠總產能擴大爲 240 萬張。

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