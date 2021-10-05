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日盛投信：央行「鷹皮鴿骨」 Q4投資建議SET三大主軸

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
日盛投信指央行「鷹皮鴿骨」 Q4投資建議SET三大主軸。(圖截自線上記者會)
日盛投信指央行「鷹皮鴿骨」 Q4投資建議SET三大主軸。(圖截自線上記者會)
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日盛投信電動車台股央行人行A股

日盛投信今 (5) 日舉行第四季投資展望線上記者會指出，全球資金熱潮仍夜未眠，央行為「鷹皮鴿骨」，主要是變種病毒不確定性、供應鏈斷料等灰犀牛事件頻傳，使得經濟成長復甦趨緩，通膨居高不下使政策性支持不間斷，第四季又進入傳統消費旺季，建議聚焦「SET 三大主軸投資」，搶下投資決勝點。

日盛投信表示，第四季資產配置主題首先將聚焦政策支持 (Support)，包括美國兆元基建、中國政策扶植抗暖化產業，智能車供應鏈爆發性成長等。

再來是股 (Equity) 優於債可望持續，主要著眼無視多變的新冠疫情，經濟成長續揚，FOMC 或將減債，加上升息停看聽，都讓股優於債。

最後是第四季科技產業旺季 (Tech) 來臨，基本面可期，可望造就台、美、中高科技類股再下一局。在此方向下，台股、A 股以及智能車產業都是不可忽視的投資焦點。

談到台股，日盛投信研究團隊表示，台股企業獲利自 2020 年 4 月底開始步入上修循環，預估 2021 年企業獲利年增率可望超過 50%，今年上半年台股獲利約 1.98 兆元，創下歷年同期新高，預估 2021 全年獲利可望接近 4 兆元。

研究團隊表示，隨著企業獲利成長，台股預估本益比回落至近 14 倍，處於 5 年平均以下，充分顯示未來投資價值。第四季在電子旺季到來、政府即將推出振興方案，將有利支撐台股整體大盤走勢。

從主要股市殖利率來看，以台股 2021、2022 年盈餘預估計算，殖利率約為 3.9%，優於亞洲的中國、日本、南韓等股市，高殖利率優勢有利吸引資金卡位布局，面對短線市場震盪，更可利用台股高殖利率特性，打造攻守皆備的投資組合。

日盛投信研究團隊指出，美中政策扶持抗暖化產業，智能車趨勢加速成形政策方向為投資光明燈。目前全球電動車滲透率不到 5%，在各國政府強力推動電動車發展下，高盛上修了全球電動車產量與滲透率，預計 2040 年電動車銷量將高達 7,400 萬輛，全球滲透率突破 50%。

隨著 ADAS 滲透率提高和規格的升級，外資認為，先進駕駛輔助系統 (ADAS) 總市場規模將從 2020 年 80 億美元以 31% 複合成長率，來到 2025 年的 310 億美元

估 Q4 中國人行再降準　資金寬鬆可望延續 A 股牛市

此外，日盛投信投資研究團隊分析，中國人行 7/15 實施全面降準，釋放資金來到人民幣一兆元，由於 Delta 病毒快速蔓延，擴大中國經濟下行的壓力，市場普遍認為中國人行第 4 季再度降準機率提高。

財政政策方面，中國上半年政府發債和財政支出進度偏慢，並形成了階段性的資金沉澱，下半年支出有進一步擴張的空間，寬財政、穩貨幣將是下半年政策主軸。此外，北京證券交易所的設立、行業估值與指數估值的偏低，皆是延續 A 股牛市盛宴不可忽視的訊號。

針對第四季投資配置，日盛投信投資研究團隊分析，股優於債的前提下，投資人不妨增加主動型股票基金配置、掌握投資先機，而加碼標的可聚焦美股、台股、陸股的政策支持與產業旺季題材，都是掌握第四季股市盛宴的好選擇。

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