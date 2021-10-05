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千金股Q3營收 信驊、譜瑞-KY雙創新高 年增逾2成

鉅亨網記者魏志豪 台北
千金股Q3營收 信驊、譜瑞-KY雙創歷史新高 年增達2成以上。(圖:AFP)
千金股Q3營收 信驊、譜瑞-KY雙創歷史新高 年增達2成以上。(圖:AFP)
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千金股譜瑞-KY信驊營收創新高

千金股信驊 (5274-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW) 今 (5) 日公告 9 月、第三季營收，分別受惠 BMC 晶片、eDP Tcon 晶片需求強勁，第三季營收達 9.39 億元、53.41 億元，雙創單季新高，年增幅逾 2 成。

信驊 9 月營收 3.06 億元，月增 0.84%，年增 47.75%，第三季營收 9.39 億元，記增 2.51%，年增 28.1%，累計前三季營收 26.06 億元，年增 10.15%。

譜瑞 - KY 9 月營收 18.09 億元，月增 5.55%，年增 21.7%，第三季營收 53.41 億元，季增 8.91%，年增 20.78%，累計前三季營收 145.89 億元，年增 32.45%。

信驊受惠雲端大廠不斷投入資本支出，BMC 需求強勁，訂單出貨比 (B/B Ratio) 均大於 1，隨著取得產能增加，下半年營收估逐季創高，加上去年下半年比較基期低，營收可望出現顯著年增幅，達成全年營收年增 15-20% 的目標。

譜瑞下半年也受惠客戶推出新平板、商用筆電需求維持高檔，eDP Tcon 出貨續強，加上高速傳輸介面應用不斷擴張，帶動譜瑞 9 月營收創下歷史次高，第三季營收也同步改寫新猷。

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