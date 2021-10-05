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外資持有股債走跌 我9月外匯存底仍續創高

鉅亨網記者王莞甯 台北
我國9月底外匯存底為5448.99億美元，續創高。(圖:AFP)
我國9月底外匯存底為5448.99億美元，續創高。(圖:AFP)
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外匯存底外資美元台幣人民幣日圓歐元

台灣央行今 (5) 日公布我國 9 月底外匯存底為 5448.99 億美元，較上月底增加 13.21 億美元，續創單月新高紀錄，反映外匯存底投資運用收益挹注，不過，9 月外資盈餘匯出 30.77 億美元，加上台股市值下滑，外資持有股債加計新台幣存款來到 6913 億美元，月減 284 億美元，占比 127%，較上月下滑 5 個百分點。

央行外匯局長蔡烱民指出，9 月聯準會釋出 11 月可能縮減購債規模的訊息，9 月中旬過後美元走勢偏強、美國 10 年期公債殖利率也同步反映，而非美貨幣多呈現貶值，歐元貶值 1.84%、澳幣貶值 1.42%、日圓貶值 1.82%，人民幣則相對穩定僅貶值 0.1%。

蔡烱民強調，就新台幣來看，第三季整體匯市供需仍處均衡狀態，目前看來，10 月外資呈現匯出情形。

央行統計，至 9 月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 6913 億美元，較上月減少 284 億美元，約當外匯存底 127%，較上月減少 5 個百分點。

另外，觀察各國外匯存底，中國最新統計至 8 月底來到 3.2321 兆美元，日本來到 1.2980 兆美元，瑞士 1.0085 兆美元，香港為 4802 億美元，俄國為 4556 億美元，沙烏地阿拉伯為 4285 億美元

而印度至 9 月 24 日外匯存底為 5767 億美元

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