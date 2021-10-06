屢敗屢戰？一文理清 2021 年向 SEC 提交申請的 12 個 BTC ETF

通往比特幣 ETF 的道路是漫長的。儘管 BTC ETF 遭到多次拒絕和延誤，但加密行業似乎仍然保持樂觀，SEC 最終能否批准？或許只有時間可以給出答案。

撰文：Stephen Graves, Liam J. Kelly, Tim Copeland

翻譯：盧江飛

ETF 是一種公開交易的投資工具，可追蹤相關資產的價值；對於 BTC ETF 而言，資產就是 BTC。BTC ETF 支持者認爲，相對複雜的平臺、錢包和私鑰等因素是新用戶進入數字貨幣領域的巨大障礙，而 BTC ETF 可以讓投資者在實際持有 BTC 的情況下接觸相關投資敞口。

BTC ETF 已經開始在世界各地出現，加拿大、巴西和迪拜等國家和地區都已經推出官方批准的 BTC ETF，但到目前爲止，美國證券交易委員會似乎沒有太多意願批准 BTC ETF 的提議。自從 2013 年美國首個 BTC ETF 申請被提交以來，所有申請均被拒絕（或延期迴應），但即便如此，2021 年，仍然有不少機構投資者向 SEC 提交了 BTC ETF 的申請。

數字貨幣市場能否獲得 BTC ETF 這個「聖盃」也成爲社區熱議的話題。下面，就讓我們一起來盤點下有哪些「屢敗屢戰」的 BTC ETF 吧。

VanEck

VanEck 是最早的 BTC ETF 申請方之一，早在 2018 年他們就與 Solid 合作推出了 VanEck SolidX Bitcoin Trust。雖然該申請於 2019 年 9 月被撤回，但 VanEck 之後又再次嘗試啓動 BTC ETF，並於 2020 年 12 月向美國證券交易委員會提交了 VanEck Bitcoin Trust 的申請，該信託股票擬在 Cboe BZX Exchange 上交易。值得注意的是，在時任美國證券交易委員會主席 Jay Clayton 離職後僅幾天，VanEck 就提交了這份申請。

在 2019 年接受 CNBC 採訪時，Jay Clayton 表達了對 BTC ETF 的前景不屑一顧，並指出雖然在 BTC ETF 在託管問題上取得了一定「進展」，但價格仍然容易受到操縱，而且海外交易平臺「沒有提供與美國股市相同的保護水平。」

然而，SEC 新帥 Gary Gensler 上任之後依然沒有改變監管立場，美國證券交易委員會一再推遲對 VanEck 第二次 BTC ETF 申請做出決定，目前美國證券交易委員會正試圖向公衆對數字貨幣市場是否容易受到操縱、以及 BTC 是否有較高透明度等問題徵求意見。

Valkyrie Investments

Valkyrie Investments 是一家相對較新的「BTC ETF」競爭者，於 2021 年 1 月提交了 BTC ETF 的申請，該 ETF 將在紐約證券交易所 Arca 交易並參考芝加哥商品交易所的比特幣參考價格，旨在爲投資者提供了一種有效的手段來實施各種投資策略。Valkyrie Investments 的 BTC ETF 的託管方選擇了 Xapo，BTC 將其保存在冷存儲中。

不過在提交的申請文件中，Valkyrie Investments 「默認」了加密貨幣的波動性——而這恰恰是 SEC 的主要擔憂之一，他們在風險評估中寫到：「價格波動的潛在後果可能會對 Valkyrie Investments 的股票價值產生不利影響。」

NYDIG/Stone Ridge

紐約數字投資集團（NYDIG）、以及諮詢公司 Stone Ridge 是 2021 年第二個向美國證券交易委員會（SEC）提交 BTC ETF 申請的機構，該申請於 2 月 16 日提交，當天恰逢 BTC 價格走高——有史以來第一次達到 50,000 美元。雖然美國證券交易委員會宣佈推遲了不少其他申請，但目前尚未宣佈對 NYDIG BTC ETF 申請的審查。

WisdomTree

總部位於紐約的資產管理公司 WisdomTree 其實已經擁有運營 BTC ETF 的經驗，因爲該公司在 2019 年以及在瑞士證券交易所 SIX 推出了一個 BTC ETF。2021 年 3 月，該公司向美國證券交易委員會提交了一份 S-1 申請文件，旨在將旗下 WisdomTree Bitcoin Trust 的股票在 Cboe bZx Exchange 上市（交易代碼爲 BTCW）。

然而，SEC 對該申請一再拖延，同樣邀請公衆就該提案提供反饋，包括提供「關於是否應該批准或不批准該提案的書面數據、觀點和論據」。

First Trust/SkyBridge

2021 年 3 月，對沖基金 SkyBridge Capital 向美國證券交易委員會提交了 BTC ETF 的申請，該公司由前白宮通訊主管 Anthony Scaramucci 經營，旗下還擁有一個比特幣基金——但該基金僅向合格投資者開放，最低投資額爲 50,000 美元，在 2021 年 1 月推出後短短几周基金規模就增長到超過 3.7 億美元。

Anthony Scaramucci 對 BTC ETF 非常樂觀，他認爲可以在 2021 年底獲得監管批准：「我希望隨着 Gary Gensler 現在成爲 SEC 主席被引入監管領域，我們可能會在今年年底前讓 BTC ETF 到位。」

bitcoin-trust">Wise Origin Bitcoin Trust

富達的 Wise Origin Bitcoin Trust 同樣也在 2021 年 3 月向美國證券交易委員會提交了 BTC ETF 的申請——也許這並不奇怪，因爲就在幾周前，富達全球宏觀經濟業務總監 Jurrien Timmer 就表示 BTC 比黃金具有「獨特優勢」。根據 Wise Origin Bitcoin Trust 的申請文件顯示，Fidelity Service Company Inc 將擔任該基金管理方，而 Fidelity Digital Assets 則扮演託管方的角色。

2021 年 5 月，Cboe Global Markets 也提交過一份上架富達 BTC ETF 的提案，CBOE 認爲，隨着投資者參與度增加和機構對加密貨幣的採用度大幅提升，SEC 對市場操縱的擔憂已「充分緩解」，同月，美國證券交易委員會開始啓動審查富達的申請。

Kryptoin

總部位於特拉華州的 Kryptoin 曾於 2019 年 10 月首次嘗試申請 BTC ETF，希望在紐約證券交易所 Arca 上市 Kryptoin Bitcoin ETF Trust，這家金融服務公司之後又於 2021 年 4 月第二次嘗試申請 BTC ETF，並計劃在 Cboe 的 BZX Exchange 上市，修訂後的申請文件還披露了其 ETF 服務提供商信息，包括將爲提供 BTC 資產託管服務的加密貨幣交易所 Gemini。

今年四月底，美國證券交易委員會開始正式審查該申請，但隨後又推出了是否批准該 BTC ETF 的決定。

Galaxy Digital

2021 年 4 月，加密投資公司 Galaxy Digital 提交了 BTC ETF 申請，也是 SEC 收到的第八個比特幣交易所交易基金申請，擬議的 Galaxy Bitcoin ETF 計劃在紐約證券交易所 Arca 上市。

目前，Galaxy Digital 管理着超過 4 億美元的資產，也是最大的比特幣機構持有者之一，其儲備庫中持有 16,400 枚 BTC （按當前價格計算價值超過 6.8 億美元）。

Ark Invest

由 Cathie Wood 領導的投資公司 Ark Invest 於 2021 年 6 月向 SEC 提交了 Ark21Shares ETF 申請，此前 ARK Invest 已與總部位於瑞士的 ETF 提供商 21Shares AG 合作推出 ARK 21Shares Bitcoin ETF；如果獲得批准，該基金將會在 Cboe 的 BZX Exchange 交易，股票代碼爲 ARKB。

此外，Ark Invest 也是第一個披露 ETF 費用的公司，根據申請文件顯示，21Shares 計劃收取 0.95% 的費用，該費用將用於支付運營費用。

Ark Invest 是加密貨幣交易所 Coinbase、灰度比特幣信託基金、以及支付處理服務提供商 Square 的投資方，其資產負債表上持有超過 8,000 BTC。Cathie Wood 本人也是比特幣的熱心擁護者，她認爲 BTC 代表了「一種全新的資產類別」，甚至可以成爲一種儲備貨幣。

Global X

最近加入 BTC ETF 競賽的是 Global X Digital Assets，這是一家管理着 310 億美元資產的基金管理公司，他們於 2021 年 7 月向美國證券交易委員會提交了申請。如果獲得批准，擬議的 Global X Bitcoin Trust 將在 Cboe BZX Exchange 上市，基金管理人是 Bank of New York Mellon。

Global X 的投資組合包括 84 個 ETF，涵蓋顛覆性技術、股票收益、商品和新興市場，截至目前，其提議的信託基金尚未透露其股票代碼或負責保管其比特幣的託管方的身份。

One River

One River Asset Management 於 2021 年 5 月向 SEC 提交了 BTC ETF 的申請，這是一個碳中和比特幣交易所交易基金。由於比特幣的能源消耗和碳足跡將會受到越來越多的審查，One River 已承諾通過環境平臺 Moss Earth 來「購買和收回與信託持有比特幣相關碳排放量所需的碳信用額」，並以此來抵消其碳足跡 .

bitcoin-etf">Invesco Galaxy Bitcoin ETF

2021 年 9 月 22 日，Galaxy Digital 和 Invesco 聯合提交了 BTC ETF 申請文件，該 BTC ETF 被命名爲 Invesco Galaxy Bitcoin ETF，該 ETF 直接由比特幣「支持」的，與期貨等衍生品無關聯。Invesco Capital Management LLC 是本次 BTC ETF 申請的發起方，但目前尚不清楚將由哪家公司來託管該基金比特幣。



據悉，Invesco Capital Management LLC 是 Invesco 的全資子公司。值得一提的是，該公司還是美國第四大 ETF 供應商，這一頭銜很有可能會在他們提交申請的過程中有所幫助。Invesco 的 ETF 策略負責人約翰霍夫曼（John Hoffman）表示： 「對於長期從事 ETF 業務的人來說，BTC ETF 現在的狀況與 ETF 剛發展起來的時候非常相似——那是在 1990 年代末、2000 年代初。」

Grayscale （灰度）

加密投資基金 Grayscale 尚未正式申請 BTC ETF，但這家美國投資公司已經運營了封閉式 GBTC 比特幣信託基金並管理着超過 650,000 枚 BTC （按今天的價格計算價值約達 250 億美元）。事實上，Grayscale 已經宣佈將「100% 致力於將 GBTC 轉換爲 ETF」。

如果 GBTC 獲批轉換爲 ETF，Grayscale 將可以向用戶收取更低的管理費用，也更容易實現資金進出。 Grayscale 曾於 2016 年提交了推出 BTC ETF 的申請，但一年後選擇撤回，當時他們表示「撤回原因是數字資產監管環境尚未發展到可以成功將此類產品推向市場的程度。」

如果 Grayscale BTC ETF 獲得批准，將會允許投資者隨時贖回股票，這可能會防止出現負溢價，並有助於保持股票與基礎代幣的價值相匹配。2021 年 7 月，Grayscale 與紐約梅隆銀行達成協議，這家全球投資公司將成爲 GBTC 的服務提供商，這意味着一旦 GBTC 順利轉換爲 ETF，BNY Mellon 將爲其提供轉讓代理和 ETF 服務。

一條漫長而曲折的道路

通往 BTC ETF 的道路是漫長的。

早在 2013 年，雙子星交易所創始人 Winklevoss 兄弟就向 SEC 申請類似於 BTC ETF 的信託，但時至今日，監管機構並沒有給出任何明確的決定。在過去的幾年裏，SEC 一再推遲對多個 BTC ETF 申請做出決定，像 VanEck 這樣的公司因爲擔心 SEC 會拒絕他們而選擇無奈撤回申請。

SEC 的主要擔憂是 BTC 交易信息缺乏透明度、市場操縱、BTC 的自身特殊性，不可否認，BTC 與美國證券交易委員會經常處理的其他資產有完全不同的觀念（例如，在硬分叉的情況下會發生什麼問題？）。不僅如此，SEC 對 BTC 市場缺乏流動性的問題非常擔心。

加密指數提供商 CF Benchmarks 首席執行官 Sui Chung 表示：「我認爲 SEC 之前擔憂更多的是考慮，申請人在 ETF 市場上沒有豐富的經驗，尤其是在加密貨幣市場的變幻莫測以及如何通過 ETF 結構與股票市場同步。如果以正確的方式構建，BTC ETF 與證券交易所上市的任何其他 ETF 沒有太多不同。」

2021 年 8 月，SEC 主席 Gary Gensler 表示該機構更有可能批准比特幣期貨 ETF 基金而不是現貨 ETF 基金，因爲期貨 ETF 基金將投資於芝加哥商品交易所（CME）提供監管的比特幣期貨產品，而比特幣現貨則不受監管。9 月底，Gary Gensler 又重申支持支持比特幣期貨 ETF 基金，而非比特幣現貨 ETF 基金。

儘管 BTC ETF 遭到多次拒絕和延誤，但加密行業似乎仍然保持樂觀，SEC 最終能否批准？或許只有時間可以給出答案。