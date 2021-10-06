鏈聞週末薦讀｜一覽 LOSTPOETS 系列，LayerZero 如何平衡去中心化和成本？

鏈聞編輯時間

《LayerZero 如何利用 Chainlink 和「超輕節點」實現低成本高安全跨鏈？》

區塊鏈互操作初創公司 LayerZero 推出的「超輕節點」跨鏈模式在去中心化和成本之間取得新的平衡。

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《速覽 Pak 新 NFT 系列 LOSTPOETS：結合博弈和命名機制》

LOSTPOETS 通過「白紙」和「詩人」NFT 之間的相對博弈機制和命名機制增加了該策略遊戲的不可預知性和趣味性，再加上最後能夠銷燬兌換爲 ASH 代幣的特點，與 Pak 其他收藏品系列共同形成了一個獨立運行且正向循環的 NFT 社交生態系統。

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《獲多家資本青睞，主打 LP 跨鏈的 HurricaneSwap 還有何亮點？》

HurricaneSwap 在開啓測試三週後，參與測試大致達到近 20 萬個，交易筆數佔據同期 Avalanche FUJI 測試網總交易筆數的 83%。

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酷東東

《「數字祕境 - 安全衛士與資本騎士的跨界遠行」直播精彩回顧 | 2021 Blockchain Live Show》

Chainlink、Bitfinex、Akamai、MixMarvel、SevenX、HashKey、IOSG 等嘉賓圍繞網絡安全、投資理念、元宇宙構建等話題帶來精彩分析。

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《「多重夢境 - NFT 能否引領文娛復興」直播精彩回顧 | 2021 Blockchain Live Show》

曹寅、Dapper Labs、Decentraland 等 NFT 領域資深玩家和團隊分享 NFT 價值及發展趨勢。

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《「萬象更新 - DeFi 的創新之道」直播精彩回顧 | 2021 Blockchain Live Show》

聽 Sam Bankman-Fried、神魚等 DeFi 資深玩家探討 DeFi 的創新和變革之路。

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《「數字祕境 - 安全衛士與資本騎士的跨界遠行」直播精彩回顧 | 2021 Blockchain Live Show》

Chainlink、Bitfinex、Akamai、MixMarvel、SevenX、HashKey、IOSG 等嘉賓圍繞網絡安全、投資理念、元宇宙構建等話題帶來精彩分析。

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行業洞察

《先於 Twitter 佈局 NFT 賽道，Mask Network 創始人暢想如何賦予 Web3.0 人格形象》

Mask Network 憑藉一款插件先於 Twitter 在 NFT 賽道進行前瞻性佈局，除 NFT 展示和 NFT 頭像外，可能還會在之後讓 CryptoPunks 成爲項目代言人或 CEO。

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《頭像熱後，NFT 市場出現了哪些新潮玩法？》

NFT 市場在可組合性、可交互性和可成長性三個方面出現了明顯趨勢，並誕生了新一代的作品。

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《加密社區應該從 Linux 開發模式中學到什麼？》

Linux 模式爲 Web3 發展指明道路：加密網絡協作推動 Web3 實現，互聯網的未來將屬於「離開大教堂而擁抱集市的人」。

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本週不可錯過的十條新聞

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