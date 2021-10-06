沙國宣布 銷亞洲原油11月降價

石油輸出國家組織及盟友 (OPEC+) 決議維持現行溫和增產政策，帶動國際油價大漲之後，沙烏地阿拉伯周二 (5 日) 宣布，11 月賣給亞洲客戶的油價將調降。

沙國國家石油公司 Saudi Aramco 調降銷往亞洲的官訂售價 (OSP)，11 月銷往亞洲的阿拉伯輕質原油價格，每桶將比阿曼 / 杜拜市場平均油價溢價 1.3 美元，比 10 月減少 0.40 美元，這是 3 月以來最小溢價幅度。這波降價幅度符合市場預期。

此外，Saudi Aramco 也調降賣給美國、地中海和西北歐客戶幾乎所有油品的價格。

其中，銷往西北歐的阿拉伯輕質原油，每桶官訂售價將比 ICE 布蘭特原油折價 2.4 美元。而銷往美國的官訂售價，每桶將比阿格斯含硫原油價格指數 (Argus Sour Crude Index，ASCI) 溢價 1.25 美元。

OPEC + 周一決議維持現行政策逐步增產，即每日增加 40 萬桶原油供給，並未因為歐洲和亞洲天然氣短缺、改採原油發電的需求激增，以及美國增產呼籲，而擴大增產。此舉帶動油價大漲，西德州原油 (WTI) 飆上七年新高。

布蘭特原油今年來累計上漲近 60%，反映主要經濟體從疫情中復甦，以及 OPEC + 成員國對增產的謹慎態度。Aramco 執行長 Amin Nasser 周一表示，由於企業重啟、以及天然氣轉向原油發電需求增加，原油需求已經攀升到每日 50 萬桶。