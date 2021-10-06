台積電拚節能減碳 生產消耗1度電 就為全球省4度電

台積電 (2330-TW) 資深副總經理暨 ESG 委員會主席何麗梅今 (6) 日在 SEMICON TAIWAN 論壇上表示，去年是台積電對抗氣候變遷的重要里程碑，她指出，台積電在生產中每消耗 1 度電，就能為全世界省下 4 度電的能源。

何麗梅指出，台積電在永續發展上關注綠色製造、建立責任供應鏈、打造多元包容職場、人才培育，及弱勢關懷等五大焦點，身為晶圓製造服務商，在本業上積極節能減碳，落實綠色製造。

何麗梅表示，台積電在 2019 年設置企業社會責任執行委員會，並由董事長劉德音親自領導，建立中長期目標，除引領產業節能減碳，也制定負責任的供應鏈管理。

何麗梅指出，去年對台積電對抗氣候變遷而言，是具重要里程碑的一年，包括正式加入 RE 100，成為全球首家簽下 RE100 承諾的半導體業者，並設立 2050 年 100% 採用再生能源的目標。

何麗梅並細數過去一年在 ESG 上的成果，包括達到 100% 辦公區域採用再生能源，並動工興建南科再生水廠，今年將正式運轉供給再生水，每日可供水量約 1 萬公噸，有助逐步降低自來水使用，實現多元水資源利用。

台積電今年 9 月也宣布設定 2050 年達到淨零排放目標，發布氣候相關財務揭露 (TCFD) 報告書，持續以實際行動落實環境永續目標。