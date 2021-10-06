 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

台積電拚節能減碳 生產消耗1度電 就為全球省4度電

鉅亨網記者林薏茹 台北
台積電晶圓十五廠。(圖：取材自台積電ESG官網)
台積電晶圓十五廠。(圖：取材自台積電ESG官網)
Tag
台積電半導體ESGSEMISEMICON

台積電 (2330-TW) 資深副總經理暨 ESG 委員會主席何麗梅今 (6) 日在 SEMICON TAIWAN 論壇上表示，去年是台積電對抗氣候變遷的重要里程碑，她指出，台積電在生產中每消耗 1 度電，就能為全世界省下 4 度電的能源。

何麗梅指出，台積電在永續發展上關注綠色製造、建立責任供應鏈、打造多元包容職場、人才培育，及弱勢關懷等五大焦點，身為晶圓製造服務商，在本業上積極節能減碳，落實綠色製造。

何麗梅表示，台積電在 2019 年設置企業社會責任執行委員會，並由董事長劉德音親自領導，建立中長期目標，除引領產業節能減碳，也制定負責任的供應鏈管理。

何麗梅指出，去年對台積電對抗氣候變遷而言，是具重要里程碑的一年，包括正式加入 RE 100，成為全球首家簽下 RE100 承諾的半導體業者，並設立 2050 年 100% 採用再生能源的目標。

何麗梅並細數過去一年在 ESG 上的成果，包括達到 100% 辦公區域採用再生能源，並動工興建南科再生水廠，今年將正式運轉供給再生水，每日可供水量約 1 萬公噸，有助逐步降低自來水使用，實現多元水資源利用。

台積電今年 9 月也宣布設定 2050 年達到淨零排放目標，發布氣候相關財務揭露 (TCFD) 報告書，持續以實際行動落實環境永續目標。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
台積電2330
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞