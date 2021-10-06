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〈統一發表新店型〉首開優質生活館 定位小型精品百貨

鉅亨網記者王莞甯 高雄
統一集團優質生活館今日於高雄鳳山開出。(鉅亨網記者王莞甯攝)
統一集團優質生活館今日於高雄鳳山開出。(鉅亨網記者王莞甯攝)
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統一統一超康是美7-11零售百貨

統一集團今 (6) 日發表全新規劃的「統一集團優質生活館」，進駐統一企業、7-ELEVEN 和康是美近百個品牌，定位為小型精品百貨，統一集團美麗事業董事長高秀玲表示，此店點坪數逼近 300 坪，希望提供消費者更寬敞的空間和一條龍式消費服務。

統一企業集團董事長羅智先進一步說明，統一優質生活館是重新思考如何提供消費者方便、一條龍購足服務，單一型態零售業已無法滿足消費者，因此，未來展店也將跳脫原本的思考模式，但並未設定展店目標。

羅智先強調，台灣沒有所謂的二級城市，只要有人的地方都希望更接近消費者。

統一集團美麗事業董事長高秀玲。(鉅亨網記者王莞甯攝)
統一集團美麗事業董事長高秀玲。(鉅亨網記者王莞甯攝)

統一集團優質生活館全台首店位於高雄鳳山區，由高秀玲親自帶領團隊規劃，以「零售 + 體驗」為核心定位，傳承「製造 + 流通」 一體的精神，展演美麗、健康、餐飲、休閒、娛樂等整合體驗。

店內導入統一旗下星巴克、Mister Donut、COLD STONE、博客來、21 世紀風味館、聖德科斯等品牌複合體驗，「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館則初次結合巧克力冷藏櫃，而統一集團南聯國際、德記貿易更首次引進冷藏恆溫酒櫃。

而康是美在生活館開出後，達成全台 400 店嶄新里程碑，不同於一般康是美店點，首次結合統一 Cophi 頂級咖啡，並引進超過 5000 品項的日本雜貨小物、國際名品香水、頂級美髮專區、各國進口零食、時尚小家電等。

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