隨著疫情緩解 萬事達卡股價有望反彈

新冠肺炎疫情的爆發，對於國際旅遊造成衝擊，也使得信用卡公司重要的收入來源跨境交易手續費明顯黯淡，不過隨著疫情趨緩，旅遊及消費回暖，專家看好美國萬事達卡 (MA-US) 股價有望因此反彈。

《Barrons》的報導指出，萬事達卡的股價目前僅上漲了 1.2%，遠低於同期標準普爾 500 指數 27% 的漲幅。最大的問題就是跨境交易收入的大幅下跌，使得信用卡公司失去重要的財源。

擁有萬事達卡股票的 Spouting Rock Asset Management 投資長 Rhys Williams 表示，跨境交易收入有望在 2022 年全年明顯回升。他認為，隨著 Delta 變種病毒的消退，國際旅遊將會回升，而且他看到目前許多航空公司的客運量已經有所改善。

Williams 認為，若是這樣的趨勢持續，跨境交易收入應該很快就會回到疫情前的水準。萬事達卡的最近的財報顯示，今年 7 月份快竟交易收入約為 2019 年 7 月水平的 79%，上一季的跨境交易收入則是達到 10.8 億美元，約佔總營收 45.3 億美元的四分之一。

如果跨境收入恢復先前的水平，萬事達卡股價就很容易超過或達到分析師的預期。根據 FactSet 的數據，分析師目前預計 2022 年萬事達卡每股收益將年增 30%，達到 10.62 美元。

Williams 也表示，在短期內，更高的交易收入是推升該股的一大動力，此外，該股也受惠於疫情期間消費者轉向線上支付方式。「我看好萬事達卡的原因是，他們明年仍有增長空間，消費者轉向線上消費，可以說是長期順風。」Williams 說道。