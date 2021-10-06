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〈台幣〉外資午後落跑 翻貶6.3分直逼28元大關

鉅亨網新聞中心
〈台幣〉外資午後落跑 翻貶6.3分直逼28元大關。(圖：AFP)
〈台幣〉外資午後落跑 翻貶6.3分直逼28元大關。(圖：AFP)
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新台幣美元外資匯出匯率

台股今 (6) 日開高走低，外資大舉賣超逾 238 億元，並積極匯出，使得新台幣兌美元由升轉貶，終場重貶 6.3 分，收在 27.97 元，直逼 28 元大關，創 1 個半月新低，台北外匯市場成交值放大至 12.18 億美元。

匯市盤初交投清淡，一度升至 27.875 元，隨後在平盤附近整理，但午後再度豬羊變色，外資湧現大量美元買盤，使得新台幣匯價一路走貶，最低貶至 27.98 元，恐持續往 28 元整數關卡靠攏。

新台幣兌美元終場貶值 6.3 分，以 27.97 元作收，為今年 8 月 23 日以來的最低點，台北外匯市場成交值 12.18 億美元。市場聚焦本周五即將出爐的美國非農就業報告。

台股方面，電子權值股表現欲振乏力，航運股引爆多殺多賣壓，拖累指數翻黑，回測 16300 點，終場下跌 67 點，收在 16393 點，高低震盪逾 260 點，外資今天賣超 238.54 億元，已連續 7 個交易日賣超，累計提款 1400 億元。

觀察主要貨幣今天走勢，美元指數大漲 0.4%，亞幣應聲走貶，日圓重貶 0.52%，韓元、新加坡幣均貶值 0.3%，歐元貶值 0.35%，新台幣也貶 0.23%，人民幣因中國長假仍未開市。

新台幣匯率走勢。(圖：鉅亨網)
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