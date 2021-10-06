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環球晶Q3營收153億元寫第三高 中美晶9月、Q3同創次高

鉅亨網記者林薏茹 台北
中美晶、環球晶董事長徐秀蘭。(鉅亨網資料照)
中美晶、環球晶董事長徐秀蘭。(鉅亨網資料照)
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環球晶中美晶矽晶圓半導體太陽能

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (6) 日公告 9 月營收，第三季營收 153.64 億元，季增 1.02%，寫歷史第三高；母公司中美晶 (5483-TW) 在太陽能需求續強下，9 月、第三季營收雙創歷史次高。

環球晶 9 月營收 53.84 億元，月增 4.6%，年增 5.64%；第三季營收 153.64 億元，季增 1.02%，年增 9.69%，寫歷史第三高；前 9 月累計營收 453.78 億元，年增 1 成，續創新高。

環球晶目前各尺寸矽晶圓產能滿載至年底，下半年營收可望優於上半年，看好在 5G、AI 與電動車等應用驅動下，動能可望強勢延續，矽晶圓需求將成長至 2023 年。

環球晶表示，明年訂單能見度非常高，客戶需求穩健，長約也持續簽訂中，6 月底長約預付貨款已達 190 億元，預付款約是訂單金額的 20-30%，相當於在手訂單規模已達千億元。

中美晶今日公告 9 月營收 62.51 億元，月增 7.34%，年增 13.2%，寫歷史次高，其中，太陽能產品營收為 8.4 億元，月增率 23.44%，寫 2019 年以來單月新高。

中美晶第三季營收 175.22 億元，季增 1.97%，年增 13.93%，寫歷史次高；前三季累計營收 507.57 億元，年增 11.08%。

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