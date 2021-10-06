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疫情催化 台新銀基金線上交易逾9成

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
疫情催化 台新銀基金線上交易逾9成。（圖：台新銀行提供）
疫情催化 台新銀基金線上交易逾9成。（圖：台新銀行提供）
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台新台新銀行理財基金定期定額

台新金 (2887-TW) 旗下台新銀近年來致力於推動線上交易功能優化，根據該行大數據資料顯示，2021 上半年行內的基金交易，台新行動銀行 APP 及網路銀行佔比超過 9 成，已經成為民眾最常使用的通路，顯示疫情加速改變民眾的投資交易行為。

台新銀行執行副總經理黃培直表示，疫情影響之下，突顯了線上投資平台的便利與重要性，尤其疫苗接種普及全球景氣逐漸復甦，有鑑於聯準會政策轉變，短期波動可能加大投資市場變化，因此銀行提供的投資方式得要更即時、更多元才能滿足民眾需求。

黃培直表示，有鑑於此，台新銀行進行多次客戶體驗的深度訪談後，大舉優化線上基金申購流程，例如在基金主頁加入市場歷史績效排名資訊，優化基金搜尋篩選機制，以及受民眾歡迎的「定期定額日日扣」服務，每月 1~31 日均可設定扣款，民眾取得投資訊息和交易都更便捷。此外，於今 (2021) 年 12 月 31 日前定期定額購買基金，可享申購手續費 3 折優惠，搭配定期定額優惠專案，手續費最高可再減 50 元。

不僅如此，台新銀還推出在家就能理專諮詢，黃培直表示，近期推出的「理財速 GO 易」功能，打破時間與空間的限制，讓民眾投資理財交易不受疫情的影響，只要事先至分行簽署「理財速 GO 易」服務約定同意書，並開通理財諮詢服務，就能輕鬆在家享有台新銀行專業團隊的理財諮詢服務，且透過台新行動銀行 APP 或網路銀行即可下單快速完成交易。

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