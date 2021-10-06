 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

PCB廠定穎Q3營收突破41億元創新高 年增逾2成

鉅亨網記者張欽發 台北
定穎董事長黃銘宏。(鉅亨網記者張欽發攝)
定穎董事長黃銘宏。(鉅亨網記者張欽發攝)
Tag
定穎PCB籌資電動車

PCB 廠定穎 (6251-TW) 大陸湖北廠產能持續擴充，預計年底將增加月產能到 360 萬呎，定穎今 (6) 日公布最新營收，第三季 41.08 億元創新高，季增 4.89%，年增 22.19%。

定穎 9 月營收 13.12 億元，月減 7.18%，年增 9.98%，第三季營收 41.08 億元，創新高，季增 4.89%，年增 22.19%，前 9 月營收 115.86 億元，年增 27.25%。

定穎今年第 2 季月產能為 335 萬呎，河北黃石廠為因應客戶需求持續擴產，預計 2021 年年底將增加月產能達 360 萬呎，且還會再擴建，在新產能開出且全產全銷，每月將增加營收 1 億元。

定穎近年來將產品重心放在汽車板、網通及衛星通訊、顯示面板、儲存式裝置與醫療設備等，其中汽車板主力在電動車及先進駕駛輔助系統。

定穎月產能將擴大後，汽車板比重約 50%，將持續在汽車相關用板深耕，引進包括高階電動車、ADAS 等產品應用，但比重將維持不變。

定穎第二季單季稅後純益為 1.52 億元，年增 46.15%，單季每股純益為 0.55 元，上半年稅後純益為 1.69 億元，每股純益為 0.61 元。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
定穎6251
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞