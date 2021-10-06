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宏碁小金雞Q3營收 展碁國際、智聯服務寫單季新高

鉅亨網記者劉韋廷 台北
宏碁小金雞Q3營收出爐，展碁國際、智聯服務寫單季新高。(鉅亨網資料照)
宏碁小金雞Q3營收出爐，展碁國際、智聯服務寫單季新高。(鉅亨網資料照)
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宏碁展碁國際智聯服務建碁安碁資訊宏碁資訊

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 旗下小金雞陸續公布 9 月營收，其中，3C 專業通路代理商展碁國際 (6776-TW)、資訊系統整合廠智聯服務 (6751-TW) 第三季分別達 61.27 億元、3.38 億元，雙雙創下單季歷史新高，建碁 (3046-TW) 前 9 月營收也達 17.99 億元，超越去年全年。

展碁國際受惠新款遊戲機動能、擴大代理營運版圖至奢華配件，9 月營收維持高檔，達 20.02 億元，月減 1.4%、年增 36.2%，第三季營收 61.27 億元，季增 32.4%、年增 27.5%，創下歷史單季新高，累計前三季營收達 148.21 億元、年增 15.1%。

展望下半年，展碁國際看好，需求將由商用機種接棒，同時宅經濟也將持續發酵，看好任天堂推出新款搭載 OLED 的 Switch 後，營運將再添新動能，維持下半年營運將優於上半年看法。

智聯服務 9 月營收則達 1.19 億元，月減 3%、年增 74.8%，第三季營收 3.38 億元，季增 26.9%、年增 57.3%，同樣創下歷史單季新高，累計前三季營收達 9.14 億元、年增 21.3%，智聯服務指出，年增幅較大是因去年同期部分專案收入遞延，導致基期較低。

建碁則主攻數位看板、充電樁事業，搭上數位化、電動車需求，9 月營收衝上 3.16 億元，月增 69.5%、年增 152.9%，創下 2006 年 10 月以來新高，第三季營收 7.4 億元，季增 28.7%、年增 48.1%，累計前三季營收達 17.99 億元，年增 51.1%，也已超越去年全年。

此外，資安服務廠安碁資訊 (6690-TW) 表現也不俗，9 月營收達 8712.9 萬元，月增 40.8%、年增 3.6%，第三季營收 2.08 億元，季增 1.6%、年增 5.7%，前三季營收達 5.93 億元，年增 9%；宏碁資訊 (6811-TW)9 月營收 7.06 億元，月增 52.8%、年增 42.2%。

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