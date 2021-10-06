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車用、工業領域需求強 長科*訂單能見度看至2023年

鉅亨網記者魏志豪
長華董事長黃嘉能。(鉅亨網資料照)
長華董事長黃嘉能。(鉅亨網資料照)
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長科*導線架漲價缺貨車用工業

隨著全球數位轉型加速，汽車及工業領域紛紛進行改革、對半導體依賴也加深，且因兩領域產品生命週期長，導線架大廠長科 *(6548-TW) 來自 IDM 廠的訂單能見度已達 2023 年，預期非 QFN 訂單將穩健成長。

長科 * 指出，汽車及工業領域需求目前正急遽上升，強勁帶動非 QFN 產品，訂單能見度相當高，同時，客戶為確保交貨及產品品質，對於價格的接受度佳。

依今年來看，長科 * 導線架至今平均漲價約 25-30%，部分規格漲幅更超過 200%，其中非 QFN 產品漲幅遠大於 QFN。

長科 * 強調，導線架價格的考量因素包括匯率、市場供需、客戶關係及材料成本等四項，將透過有規劃的價格策略，與客戶建立長期合作關係，期望讓長科 * 成為導線架產業的頂級供應商，進一步掌握規格話語權。

長科*QFN概況。
長科 * QFN 概況。

長科 * 為因應客戶需求，也積極投入資本支出，進行擴產計畫，預期未來 3-5 年將投資 30-40 億元，用於擴充廠房及添購機器設備，其中，QFN 年產能預計從 2020 年 1800 萬條、占蝕刻比重約 40%，提升至今年的 3200 萬條，占蝕刻比重達 50% 以上，2025 年年產能將上看 6500 萬條。

長科 * 也看好，隨著 QFN 產能不斷擴張，QFN 市占率可望從去年的 10%，提升至 2025 年的 30%，整體導線架市占率目標也將自去年的 11%，跳升至 2025 年的 30%。

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