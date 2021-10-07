【遠東商銀】RBNZ升息一碼，未能提振紐元！

◆USD/JPY

市場預期美國聯邦準備理事會 (FED) 今年開始縮減資產購買規模，為早於歐洲和日本等其他主要央行調整利率奠定基礎，更對全球經濟增長前景不安加劇，推動美國公債收益率創 6 月以來最高，提供美元支撐，並據日本央行 (BOJ) 總裁黑田東彥週三表示，去年新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情引發經濟衰退期間保留工作崗位，無需像美國企業般迅速填補職位空缺，日本企業沒有提高工資的迫切需要，低工資令民眾對前景謹慎，導致通貨膨脹低迷，而且多項民意調查顯示日本新任首相岸田文雄在獲選就職及啟動新政府後，支持率皆低於前首相菅義偉政府去年上台的支持率，令日圓承壓，美元兌日圓升至 111.78 高點。

隨著民間就業機構 ADP 發布全國就業報告顯示，COVID-19 疫情開始減弱，餐館和其他高接觸企業增加招聘，促使美國 9 月民間就業崗位增加 56.8 萬個高於預期，料上月就業增長加快，但美國總統拜登對 FED 主席鮑威爾有信心，卻仍未決定是否提名續任，並據美國民主黨進步派一位有影響力的參議員對鮑威爾大加批評，質疑其領導力，而且美國可能延長聯邦舉債上限至 12 月，引發短期公債收益率下滑，打壓美元兌日圓至 111.19 低點。市場等待週五的美國就業數據，預估今日美元兌日圓阻力於 111.40-60，支撐於 110.60-80。

◆EUR/USD

昨日紐西蘭央行 (RBNZ) 提高官方隔夜拆款利率 (OCR)25 個基點至 0.5%，為七年來首次升息，標誌著緊縮周期開始，亦將進一步收緊政策，寄望為國內經濟和火紅的房地產市場降溫，但其堅決的鷹派基調似乎增加市場對 FED 不久將跟進的預期，RBNZ 更強調 COVID-19 疫情構成不確定性，升息亦已被完全消化，打擊紐元下滑，並據澳洲審慎監管局(APRA) 收緊住房貸款要求，而且投資人擔憂陷入困境的中國房地產行業進一步壓抑中國經濟增長，增添避險情緒，衝擊澳幣跌至周內低點，拖累歐元兌美元受限於 1.1603 高點。

隨後德國數據顯示來自海外的需求大幅萎縮，經季節調整 8 月工業訂單較前月跌 7.7% 超過預期，並據歐元區公布 8 月零售銷售較前月增長 0.3% 及較上年同期持平皆遜於預估值，而且石油及天然氣價格飛漲，加劇通貨膨脹削弱經濟增長的擔憂，推低歐元兌美元至低點 1.1527。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1560-80，支撐於 1.1480-1.1500。

◆GBP/USD

週三英國首相約翰遜稱，因供應改善以滿足需求，通貨膨脹壓力將減弱，而且 IHS Markit/CIPS 調查顯示，英國 9 月建築業採購經理人指數 (PMI) 意外降至八個月低點 52.6，訂單增幅更是自 1 月 COVID-19 疫情封鎖以來最差的一個月，打擊英鎊兌美元自 1.3635 高點走低。隨著預報英國天氣將變冷及法國核能發電量因罷工減少，促使英國天然氣批發價飆升至幾份合約的紀錄新高，重創英鎊兌美元至 1.3542 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3600-20，支撐於 1.3510-30。

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