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【野村投信】市場波動度增加 選股做長期佈局

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野村投信台股長期佈局

焦點訊息：

石油輸出國家組織和結盟產油國 (OPEC+) 於 10/4 召開會議，會中並未決定進一步增產石油，國際油價應聲上漲，推升美國原油期貨價格創下 2014 年 10 月以來的新高。

國際貨幣基金 (IMF) 總裁表示，由於債務與通膨的相關風險，加上各國在疫情低谷後的經濟趨勢分歧，預期今年全球經濟成長可能會略低於 7 月時預估的 6％。

經理人觀點：

壞消息頻傳，市場波動度增加：
近期能源價格飆漲，及供應鏈問題導致成本增加等因素加深政府對通膨的疑慮，使投資人擔心資金政策的提早轉向，加上美國財政部長葉倫示警，目前美國國債已攀升至 28.8 兆美元，超過舉債上限的 28.4 兆美元，若無法提高或暫停舉債上限，美國政府恐將違約，種種因素導致美股近期走勢較為動盪。另外中國 9 月官方製造業採購經理人指數 (PMI)，由 8 月的 50.1 降至 49.6，跌破 50 的榮枯線，加以限電因素，在內需疲軟及製造業壓力增加之下，市場對於中國的經濟展望較為擔憂。

年底購物旺季為觀察重點：
進入 10 月，感恩節及聖誕節的商品備貨將會陸續到位，市場對於相關數據的正面反應將會逐漸轉弱，接下來的觀察重點應是通路的銷售成績是否能夠符合預期，以及在促銷檔期過後，訂單的狀況是否還能維持在健康的成長區間，或是會遭到下修。我們認為因台股過去在 10-11 月左右的電子旺季，營收常有創新高的表現，惟今年因全球供應鏈瓶頸、生產成本上升及需求放緩等因素，投資人信心受到負面影響，預期股市在旺季表現將會較往年震盪，但若時序進入 12 月，負面消息大多反應完畢，且廠商對於明年訂單沒有太大的下修動作，我們認為市場信心將會慢慢回復。

選股做長期佈局：
我們看好晶圓代工及矽晶圓產業，認為在電動車、AI、高速運算等領域的半導體含量持續增加之下，相關需求將維持高檔，另先進製程的持續演進，亦將推升載板的需求。傳產方面，雖先前受到越南疫情影響，成衣及製鞋業的產能受到波及，影響股價表現，但預期在疫情狀況逐漸好轉之下，資金有望隨生產線的恢復而回流。在中國限電政策方面，我們認為 PVC、紙漿及鋼鐵的報價將能夠受惠限產效應而上揚。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。【野村投信獨立經營管理】

 

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