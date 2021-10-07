【富蘭克林】平衡多元配置 穩定月收益策略 提高投組防禦力

景氣自高檔放緩、貨幣政策逐步轉向正常化，而美國新財政法案與債務上限問題仍待協商，加上中國恆大債務危機紛擾與限電停產及調漲電價等措施加劇景氣擔憂，多項利空夾擊下，九月全球股債齊跌為今年一月以來首見。展望美國景氣正從擴張初期過渡到中期階段，成長動能雖然放緩但仍將維持穩健擴張，市場受消息面干擾而引發波動，反而有利於重新蓄積動能再出發。

富蘭克林證券投顧分析，從歷史經驗來看，美國債務上限問題終將獲得解決，尤其 2011 年美國因未即時提高債務上限而遭標普信評調降 AAA 信評，引發金融市場劇烈震盪的慘痛教訓歷歷在目，預期將敦促美國國會加速行動，根據美銀美林證券統計 (彭博資訊，9/29)，2021 年以來美股出現修正平均僅花了 4.6 天就收復跌幅，顯示多頭充滿韌性，而儘管景氣自高峰回落，預期美國經濟至少在 2022 年中之前都將以高於長期均值的速度增長，雖然供應鏈瓶頸可能維持較長時間，但預期仍將為暫時性的，通膨將不至於演變成問題，整體而言，即便政策有所調整，但提供市場充沛流動性的目標並未改變，偏向鴿派的政策方向仍將延續。值此消息面主導盤勢的波動環境，投資人應保持冷靜並採取股債兼備、多元配置的平衡策略，以提高投資組合的防禦力。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，疫苗加速普及有助經濟成長，但需要時間來達到群體免疫，目前對疫後的正面預期多已反映在金融市場當中，隨著經濟步入正常化，我們觀察到投資人對於股利的需求更為殷切，作為長期聚焦收益的投資者，我們將持續在收益與評價面間尋求平衡，而這在現今環境中將非常考驗精選個別標的的功力，我們在金融、公用事業、健康醫療及一些消費相關產業找到具吸引力的息收機會並且股息可望持續成長，同時我們也發掘到一些公司提供優於長期債券收益的股利水準，而考量新一輪的政府支出、龐大的債務規模、通膨與經濟復甦帶來的長端利率的上行壓力，我們依舊沒有持有長天期美國公債部位，而偏好短天期債種，因為我們預期聯準會在短期內仍將維持寬鬆低利政策，而經濟復甦與投資人強勁需求雖已使高收益債利差收斂至歷史低檔，但預期經濟仍將維持正向且高收益債市信用評等提升的背景下，我們仍然找到具備吸引力的投資機會。

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