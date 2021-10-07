台企銀力挺中小企業 獲金管會雙重優等殊榮

台灣企銀持續扮演中小企業最佳推手，今 (7) 日獲金管會頒發「本國銀行加強辦理中小企業放款方案 (A 組) 優等銀行」與「本國銀行辦理新創重點產業放款方案 (A 組) 優等銀行」雙重榮譽，也榮獲「中小企業均衡區域發展特別獎 (花東離島地區)」，且在長期投身金融知識廣宣下，獲表揚為「熱心參與走入校園與社區金融知識宣導活動」銀行，顯示台灣企銀提供多元金融服務表現深獲肯定。

歷經新冠肺炎疫情，企業面臨供需縮減、市場重新分配等經營困境，台灣企銀第一時間推出「情義相挺」措施，亦積極配合政府政策推動各項紓困振興貸款，開辦至今已協助逾 56000 戶受疫情影響的企業取得營運所需資金。依據金管會銀行局統計，截至今年 7 月底臺灣企銀對中小企業放款比重達 57.63%，位居公股行庫之冠。

台灣企銀表示，該行秉持「融資 + 輔導」並進精神，推出各項融資貸款方案，亦結合政府各部會於全台各地舉辦說明會，針對在地企業提供融資諮詢服務，同時深入花東及離島地區舉辦講座，為當地產業發展盡份心力。該行另提供企業戶參與企業經營管理及財務診斷等專案轉介，協助中小企業善用政府各項資源並取得必要的營運資金。

該行長期投入金融宣導，台灣企銀指出將持續協辦巡迴講座，透過宣導信託、理財規劃及資金運用等知識，將金融知識推廣進校園，協助民眾及學子建立正確消費金融觀念，發揮企業公民的社會責任。

面對「疫常」時代的各項挑戰，台灣企銀落實政府紓困政策，全力相挺產業發展，並協助企業走過創新及升級轉型，未來該行將持續發揮中小企業專業銀行功能，創造有利中小企業發展的金融環境。

