鴻華先進自駕車平台 首度對外展示自駕感知系統

鴻海 (2317-TW) 子公司鴻華先進今 (7) 日宣布，以自主研發的自駕開放平台為基礎，搭載工研院資通所自駕感知系統軟體的研發成果，將自 10 月 8 日至 11 日首度在基隆海科館潮境公園，對外進行應用展示。

鴻華先進表示，透過自駕開放平台，所打造的自駕車即使在路寬較窄的道路，甚至遊客人群壅擠的環境下，也能展現具備固定路線繞行、自動煞車、停止起步、路邊停車障礙物繞行及動態行人繞越閃避等自駕功能。

另一方面，開放平台也有助於降低車型開發期，自駕車相關供應鏈只要專注於感知、運算、傳輸等技術研發，對接開放平台的介面，即可上路展開系統開發及應用，包含開發測試過程中對自駕系統局部或全面的擴充、替換。

鴻華先進指出，自駕開放平台解決長久以來，傳統車輛平台載具取得不易，且成本過高的問題，以往只有規模較大的新創公司，才有資源嘗試自駕系統與平台載具的整合；規模小的新創業者，只能以改裝車輛的方式因應，以致於車輛的整合度及可靠度均不足。

而鴻華先進此次透過開放平台與第三方合作的首例，短短一年就展現成果，除了讓外界看到開放生態系的成果，也將做為鴻華先進下世代平台優化的動能。

此外，配合鴻海科技集團全力發展電動車的策略，鴻華先進自主研發的「自駕開放平台」，也會在 10 月 18 日鴻海科技日中，揭露更多平台細節。