【袁志峰專欄】反彈未完，追落後股

今日推介 - 石藥集團 (1093), 上日收市 $9.25

1) 股市前景

港股昨日大幅反彈，頭部科技股領漲。中美高層官員於瑞士進行會談、美國債務上限問題暫時緩解、香港施政報告訊息正面、中國恒大 (3333) 近日有序出售資產應以及股市超賣是主要催化劑。A 股今日復市，對港股後市有指示作用，筆者估計港股反彈未完，可關注近日跌幅較深的醫藥及消費股。

今天推介是石藥集團 (1093) — 主要從事成藥及原料藥生産及销售，2020 年度收入及盈利達 249.4 億元 (人民幣 · 下同) 及 51.6 億元，分別同比增長 13% 及 39%。今年上半年，收入及盈利達 138.2 億元及 30.6 億元，分別同比增長 10% 及 32%。股價從 6 月初高位 12.68 元已下調 27%，現價對應 2020 年度市盈率 17.8 倍，估值吸引，建議買入，目標價 10.50 元，止損價 8.70 元。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指高開 373 點，已接近全日低位，隨後輾轉上揚至尾市，最多曾漲 775 點，收報 24702 點，升 735 點或 3.1%。成交額按日增 1% 至 1053 億元，9 月份日均成交額 1524 億元。港股通南向資金暫停交易。

藍籌股 56 升 4 跌。美團 (3690) 漲近 10%，為升幅最大藍籌。其次是阿里 (9988)、恒基地產 (12) 及中國平安 (2318) 升逾 7%。騰訊 (700) 升逾 5%，舜宇光學 (2382) 及阿里健康 (241) 升逾 4%。小米 (1810)、比亞迪 (1211)、百威亞太 (1876) 及信義光能 (968) 升逾 3%。新世界發展 (17)、瑞聲科技 (2018)、金沙中國 (1928) 及藥明生物 (2269) 升 3%。中海油 (883) 及中石油 (857) 跌逾 3% 及 2%，為表現最差藍籌。其次是創科實業 (669) 跌 2%。

恒生科指升 5.2%，收報 6172 點，成份股 27 升 1 跌 2 持平。大型科技股領漲，阿里 (9988)、京東 (9618)、網易 (9999)、快手 (1024) 及嗶哩嗶哩 (9626) 升 6%-8%。美團 (3690) 升近 10%，為升幅最大成份股。其次是金山軟件 (3888) 升近 9%。明源雲 (909) 及微盟 (2013) 升 8%。萬國數據 (9698) 及京東健康 (6618) 升近 6%。海爾智家 (6690) 跌 0.2%，是唯一下跌成份股。閱文集團 (772) 及聯想 (992) 無變動。

板塊方面，石油及航空股下跌。大型科技股、線上醫療、軟件、手機零件、餐飲及物管股跑赢大市，漲幅居前。海底撈 (6862) 及九毛九 (9922) 升 6% 及 4%。融創服務 (1516)、金科服務 (9666) 及世茂服務 (873) 升 5%-7%。

中國假期，A 股休市。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國外滙儲備連跌兩個月，人民銀行公布，中國 9 月外滙儲備 32006.26 億美元，較 8 月減少 314.9 億美元，降幅為 0.97%。(信報)

4) 個股訊息

瑞聲科技 (2018) 預期，截至今年 9 月底止，第三季盈利按年減少約 51% 至 61%；去年同期盈利 4.3 億元 (人民幣 ‧ 下同)。與去年第三季的重大滙兌收益相比，預期今年第三季錄得滙兌損失或大幅減少的滙兌收益，在很大程度上導致集團今年第三季的淨利潤減少。(信報)

中國海外 (688) 公布，9 月合約物業銷售金額約 203.7 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年下跌 41.6%。今年首 9 個月，累計合約物業銷售金額約 2753.0 億元，按年增加 7%。(信報)



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