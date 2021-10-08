盤前財經大事搶先讀2021年10月08日

今日操盤前瞻

中國 9 月財新服務業 PMI

美國 9 月非農就業報告

終止掛牌：台微體

法說會：南亞科

股債同步 多資產投資人苦哈哈 小摩：美元此時更適合避險

儘管美股因為暫時解除舉債上限疑慮在周四 (7 日) 反彈，不過，摩根大通分析師示警，債券價格、股票同步現象日漸明顯，持續的通膨可能引發更多的動盪，這將為了避免股市下跌而在投資組合中配置固定收益證券的投資者感到頭痛。閱讀全文...

彭博：拜登政府要求晶片公司交數據 遭全球大廠回絕

美國拜登政府想解決全球晶片供應問題，施壓全球大廠提供數據，但已經全面遭到拒絕，這使得解決這一瓶頸的嘗試將變得更加複雜。閱讀全文...

輝瑞向美 FDA 申請 5 至 11 歲新冠疫苗 EUA 最快 11 月核准

美國製藥公司輝瑞周四（7 日）表示，已向美國食品藥物管理局（FDA）申請 5 至 11 歲兒童施打新冠疫苗的緊急使用授權（EUA），若以 FDA 先前審查該公司申請 12 至 15 歲 EUA 的時間來看，最快也要到 11 月左右才會獲准。閱讀全文...

大立光：10、11 月拉貨持平 9 月 本季出貨結構及產能利用率與 Q3 相當

光學元件廠大立光 (3008-TW) 昨 (7) 日召開線上法說，執行長林恩平指出，10 月、11 月客戶拉貨力道與 9 月持平，第四季出貨結構與稼動率，也將持平第三季。閱讀全文...

中印限電危機原料藥再度供給失衡 中化生、台耀迎轉單潮

原料藥生產大國中國與印度，接連傳出電力供給危機，製藥產業再度面臨供需不穩挑戰，業者指出，國際藥廠將重新調整原料藥供給廠商，台廠中化生 (1762-TW) 與台耀 (4746-TW) 將迎來轉單。閱讀全文...

國巨 9 月營收 98.1 億元登 3 年高點 Q3 續寫單季次高

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 昨 (7) 日公布 2021 年 9 月營收 98.1 億元，月增 0.1%、年增 28%，為近 3 年單月新高；第三季營收 293.86 億元，季增 6%、年增 33.8%，則寫單季次高，達預估高標；累計前三季營收 808.55 億元，年增 77.9%。閱讀全文...

宸鴻 Q3 營收 251 億元低預期 福建子公司將配合限電

觸控模組大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 昨 (7) 日公布 9 月營收達約 81.24 億元，較上月回溫，但受料況影響，第三季營收低於原預期，僅達約 251.71 億元，季增 2.4%、年減 23.4%，此外，宸鴻也公告，旗下福建子公司將配合當地政府限電政策，但評估對營運無重大影響。閱讀全文...