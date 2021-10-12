IC設計成主流 誰超跌低估？

國際股市紛擾，市場擔心兩個利空風暴，其一是美國印鈔引發的通膨原因，其二是中國恒大引發的連鎖效應，包括後續中國各省的限電，對電子業來說衝擊不小，原先預期將進入旺季的電子業，下半年業績恐怕會不如預期，許多大資金撤退離場，台股也跌破 8 月低點，雖然指數尚未跌破 5 月低點，但許多個股已經率先跌破 5 月低點了，這也使市場開始擔心，指數是否會跟著領跌的個股走，尤其是在沒有業績保護下的公司需要特別注意，至於業績有成長，下半年、明年初仍會繼續成長的公司，我認為這邊指數跌深可以酌量布局，逢低人棄我取之。

驅動 IC 先跌先補漲

去年底率先起漲的 IC 設計族群，以驅動 IC 最為飆悍，領頭起漲的天鈺從去年 33 元開始漲最高漲到 395 元，險些突破 400 元大關，但這波回檔，股價也跌至 200 元以下，直接腰斬。相對於其他類股，驅動 IC 這波反而跌不下去了，10/5 股價率先反彈回 195 元，當天漲停板收上季線，顯然股價超跌。天鈺從 3 月開始營收連續月增，且每月營收均創歷史新高，9 月營收 22.91 億元，年增 110.8%，而且不僅營收連續創高，上半年獲利也相當亮眼，累計上半年賺 15.35 元，尤其是 Q2 單季 10.57 元，倘若第三季就算不調漲價格，下半年仍有賺 20 元以上水準，股價跌到 195 元，略嫌低估了。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1458 期】

更多精彩文章延伸閱讀：點我看更多

◎社長論劍：美中見轉折 台股向哪飛？

◎封面故事：年線有守 & 個股超跌的先彈？

◎投資總舖師：石油創新高，誰受惠？

◎台股照明燈：超跌 IC 設計股看誰？

◎五福臨門：能源雙控下的台廠商機

