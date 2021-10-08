〈南亞科法說〉李培瑛：DRAM市況非寒冬 Q4修正幅度不大、價格微降

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (8) 日召開法說，總經理李培瑛預期，第四季市況將進入短期修正，但幅度不會太大，價格將微幅下滑，強調 DRAM 市況非如外資所言面臨寒冬，修正幅度也不會像 2017、2018 年時劇烈。

李培瑛指出，近期現貨價走跌，主要是低品質產品供應增加，對市場供給及信心造成影響，造成價格修正。

李培瑛表示，第四季 DRAM 市況將進入短期修正，價格微幅下滑，但幅度不會太大，預期第四季價格將介於第二季與第三季間，明年第一季則可能持平或持續修正；李培瑛今天的說法，也與先前公司預期，第四季價格持平或微幅成長略微保守。

外資報告近期也指出 DRAM 寒冬將至，但李培瑛強調，市況並非寒冬，需求面來看，主要應用需求仍穩健，供應商庫存也相當低，預期僅是短期修正，且修正幅度不會像 2017、2018 年時那麼大。

李培瑛認為，修正情況持續多久，要觀察供應鏈長短料解決、經濟復甦是否受疫情與通膨影響等因素，與此同時，供應商也會持續觀察市場情況，調整資本支出與供應量。

李培瑛指出，過去南亞科幾季都維持正常生產，也會銷售庫存，但庫存已在第三季去化完畢，第四季起只能銷售正常生產量，因此銷量不會再成長，要到明年 10 奈米級新品產出，銷量才有機會再增加。

應用來看，李培瑛表示，第四季消費型電子市場步入傳統旺季，伺服器需求成長，手機市況穩健，而 Chromebook 需求則趨緩，PC、伺服器仍受零組件供給瓶頸影響。

10 奈米進度部分，李培瑛表示，第一世代目前試產順利，預計上半年小量出貨，下半年逐步增加，第二世代進度也順利，希望明年小量生產。

李培瑛表示，今年資本支出主要針對 10 奈米試產設備做準備，預計將維持 120 億元，明年預估會比今年高一點，因應 10 奈米量產採購。