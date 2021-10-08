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國慶日魔咒甘有影? 台股16,600有守短線趨勢未變

陳建誠分析師(永誠國際投顧)
國慶日魔咒甘有影? 台股16,600有守短線趨勢未變(資料來源:shutterstock)
國慶日魔咒甘有影? 台股16,600有守短線趨勢未變(資料來源:shutterstock)
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陳建誠永誠投顧股海大丈夫創意M31力旺愛普晶心科智原世芯長榮陽明萬海台積電聯電能耗雙控中國限電

<台股遭 10 日線壓回 16,600 有守短線有撐>

台股今日開高走低，電子、航運族群再度成為提款對象，早盤最高來到 16,771 後震盪走低，終場收 16,640.43，下跌 73.43 點，成交量為 2,710 億元，所幸支撐點位 16,600 有守，短線上趨勢還未轉空。

在籌碼方面，三大法人合計賣超 120 億，外資賣超 145 億元，投信則是持續買超，在期貨未平倉方面，外資再增 2,864 口空單，外資看空力道大增，就技術面來看，指數只要支撐 16600 沒破，台股都還是偏多格局。

<債務違約危機有望暫時解除 12 月美國將同時面臨三大支出計畫>

美國參議院共和黨與民主黨領袖已接近達成協議，民主黨領袖舒默 10/9 擬表決加速提高舉債上限進程，若通過則舉債上限延長至 12 月 3 日，額度增加 4800 億美元至 28.9 兆，足以允許財政部在 12 月 3 日前都有錢可用，不會債務違約。

與此同時，若通過債務上限延期，將衍生另一問題，就是 12 月會同時面臨三大支出計畫的表決，一是年度支出法案的支出分配；二是 3.5 兆支出計畫；三是舉債上限，屆時國際股市恐將再起波瀾。

<國慶日魔咒甘有影?>

關於國慶日魔咒，以下我幫大家整理出台股近十年，國慶日後一日的漲跌幅變化，至於是否有國慶日魔咒，請投資人可自行體會囉。

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