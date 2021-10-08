投資旺+調整商品策略 南山人壽前3季賺545.2億元 年增46%

南山人壽今 (8) 日公布，儘管 9 月份國際經濟局勢動盪，但單月稅後純益達 41 億元，累計前 3 季稅後純益達 545.2 億元，在兼顧良好的風險控管及投資能力，並且適時調整商品及服務策略下，維持業務發展動能，獲利較去年同期成長 46%。

受惠匯率及台幣利率低檔優勢，南山人壽 9 月業績銷售動能以傳統型美元利變型保單為主，並輔以傳統型台幣保單商品，9 月合併新契約保費為新台幣 116 億元，合併總保費為新台幣 290 億元。

因應疫情影響，南山人壽為緩解保戶經濟壓力，繼去年陸續推出緩繳保費 / 保單借款利息、借款利率減碼等關懷措施後，今年自 7 月起，推出年利率 1.28% 的保單借款紓困專案，至 9 月底止，總申辦件數逾 2.7 萬件、約 2.5 萬人，金額約新台幣 23.2 億元。

南山人壽持續推出台、外幣各式傳統型保險商品，累計至 8 月，傳統型商品初年度保費收入為 553 億元，市佔率 19%，市場排名為第一名。其中，傳統型美元保單初年度保費收入為 457 億元，業界居冠。

不僅如此，南山人壽響應政府推廣小額終老政策，針對小額終身壽險在今年 7 月亦同步放寬保額及件數，除有基本壽險保障之外，還提供保戶彈性加保不同險種附約的選擇，今年截至 9 月底，新契約受理件數達 12,722 件，總保費近 2.15 億元，相較去年同期大舉成長約 167.18%。