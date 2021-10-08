CeFi 融資額佔比近五成，a16z 領投兩筆億級融資 | 投融資週報

a16z 和 Coinbase Ventures 共同領投印度加密交易所 CoinSwitch Kuber 2.6 億美元融資；另外，a16z 還領投了 Axie Infinity 開發商 Sky Mavis 的 1.52 億美元融資。

據鏈聞統計，10 月 2 日至 10 月 8 日期間，加密市場共發生 22 筆投融資事件，融資筆數有所下降。已披露投融資總金額爲 7.1585 億美元，相比上週出現小幅度回升。

本週有 3 筆億級大額融資發生，從賽道分類來看，融資事件主要集中在 CeFi 、NFT 和 DeFi 領域，而 CeFi 領域融資額佔比近半。金額最高的一筆爲印度加密交易所 CoinSwitch Kuber 以 19 億美元估值 C 輪融資 2.6 億美元，a16z 和 Coinbase Ventures 領投；其次爲 Axie Infinity 開發商 Sky Mavis 完成 1.52 億美元 B 輪融資，a16z 領投。

值得一提，明星加密風投 a16z 本週表現活躍，領投兩筆億級大額融資。另外，Coinbase Ventures 延續上週突出表現，繼續加註 CeFi 領域。

機構方面，本週持續活躍機構包括 a16z、Coinbase Ventures、Jump Capital 、OKex Blockdream Ventures、LD Capital、DeFi Alliance 等，活躍機構普遍聚焦於 CeFi 、NFT 和 DeFi 等領域。

注：統計中融資筆數和總金額不包含基金融資。

CeFi

印度加密交易所 CoinSwitch Kuber 以 19 億美元估值 C 輪融資 2.6 億美元，a16z 和 Coinbase Ventures 領投

印度加密交易所 CoinSwitch Kuber 以 19 億美元估值完成 2.6 億美元 C 輪融資，a16z 和 Coinbase Ventures 領投，Ribbit Capital、Paradigm、Tiger Global 和 Sequoia Capital India 等參投。

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中東和北非地區的加密貨幣交易所 BitOasis B 輪融資 3000 萬美元，Jump Capital 和 Wamda 共同領投

中東和北非地區（MENA）的加密貨幣交易所 BitOasis 完成 3000 萬美元 B 輪融資，風險投資公司 Jump Capital 和中東和北非地區的 Wamda 共同領投，Alameda Research、Global Founders Capital、Pantera Capital、Digital Currency Group 和 NXMH 等參投。

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哥倫比亞金融科技公司 Movii 獲 1500 萬美元 B 輪融資，將推出比特幣購買服務

哥倫比亞金融科技公司 Movii 獲 1500 萬美元 B 輪融資，Square 與 Hard Yaka （Ripple 首席風險官 Greg Kidd 創立的投資基金）領投，本輪融資將用於推動現有服務的增長，並將爲用戶提供購買比特幣的服務。

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新西蘭加密貨幣交易所 Easy Crypto 完成 1175 萬美元融資，Nuance Connected Capital 領投

新西蘭加密貨幣交易所 Easy Crypto 宣佈完成 1175 萬美元（1700 萬新西蘭元） A 輪融資，風險投資基金 Nuance Connected Capital 領投，其他投資者包括 Pathfinder、Icehouse Ventures、Even Capital、GDP Venture、Hutt Capital 和 Seven Peaks Ventures 等。

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數字資產託管商 Hex Trust 完成 1000 萬美元融資，Animoca Brands 領投

數字資產託管商 Hex Trust 宣佈完成 1000 萬美元融資，由 Animoca Brands 領投，Ripple Labs、Algorand Foundation、BCW Group、Tessera Capital Partners、Mind Fund、Double Peak Group 和 Token Bay Capital 參投。

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NFT

Axie Infinity 開發商 Sky Mavis 完成 1.52 億美元 B 輪融資，a16z 領投

NFT 遊戲 Axie Infinity 的開發商 Sky Mavis 完成 1.52 億美元 B 輪融資，a16z 領投，Paradigm、Accel、Konvoy Ventures、FTX、Libertus Capital 等參投。

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多鏈遊戲平臺 OP Games 完成 860 萬美元種子輪融資

多鏈遊戲平臺 OP Games 完成 860 萬美元種子輪融資，投資方包括 Republic Crypto、Ascensive Assets、Morningstar Ventures、Mechanism Capital、Polygon Studios、Bitcoin.com、Mentha Partners、OKex Blockdream Ventures、LD Capital、SevenX Ventures、GFS Ventures、DeFi Alliance、Everest Ventures Group 等。

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NFT 平臺 Art Blocks 獲 600 萬美元融資，True Ventures 領投

NFT 平臺 Art Blocks 獲 600 萬美元融資，True Ventures 領投，參投方包括 Galaxy Digital 專注於娛樂的風險投資基金 Galaxy Interactive、Collab Currency、Libertus Capital、Flamingo DAO、The LAO。

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Merit Circle 完成 450 萬美元種子輪融資，將用於促進「邊玩邊賺」遊戲行業發展

元宇宙去中心化自治組織 Merit Circle 宣佈完成 450 萬美元種子輪融資，DeFiance Capital、Mechanity Capital、Spartan Group、DCG、Maven11、OP Crypto、Dialectic、CitizenX、Yield Guild Games 和 Bitscale Capital 參與投資，其他天使投資人包括 Jihoz （Axie）、Alex 和 Isaac （Nansen）、Gmoney、Kieran 和 Danny （Illuvium）、Kristaps （Hashrush）、Tin （Sipher）、Ryan （Teller）、Calvin （Impossible Finance）、Bobby （Coingecko）、Piers （Bitkraft）、Richard （Quantstamp）、Sergei Chan、Danish Chaudhry 等。

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區塊鏈遊戲初創公司 Demole 完成 65 萬美元種子輪融資

區塊鏈遊戲初創公司 Demole 完成 65 萬美元種子輪融資，參投方包括 DAO Maker、LD Capital 和 Metrix Capital。

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DeFi

去中心化固定收益平臺 Strips Finance 獲 850 萬美元融資，紅杉資本印度和 Multicoin 等參投

去中心化固定收益平臺 Strips Finance 通過代幣銷售籌集 850 萬美元資金，投資者包括 Multicoin Capital、紅杉資本印度、Fabric Ventures 和 Morningstar Capital。

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Solana 生態 DeFi 平臺 GooseFX 完成 450 萬美元種子輪融資

Solana 生態 DeFi 平臺 GooseFX 完成 450 萬美元種子輪融資，投資方包括 SkyVision Capital、CoinShares、BiXin Ventures、Animoca Brands、KuCoin Labs、Solana Capital、GSR、Solana Eco Fund、Double Peak Group、Darkpool Liquidity、Halborn、Definitive Capital、6K Starter、OIG、MEXC、GenBlock Capital、Dweb3 Capital、Gate.io、Signal Ventures 等。

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加密貨幣質押平臺 Stader Labs 通過代幣銷售完成 400 萬美元種子輪融資，Pantera Capital 領投

加密貨幣質押平臺 Stader Labs 通過代幣銷售完成 400 萬美元種子輪融資，Pantera Capital 領投，Coinbase Ventures、True Ventures、Jump Capital、TerraForm Labs、Solana Foundation、NEAR Foundation 等，個人投資者包括 Anchorage 首席執行官 Diogo Monica、Coinbase 加密貨幣負責人 Nemil Dalal、Staked 首席執行官 Tim Ogilvie、Polygon 首席執行官 Jaynti Kanani、Polygon 首席運營官 Sandeep Nailwal、CoinDCX 首席執行官 Sumit Gupta、Biconomy 首席執行官 Ahmed Al Balaghi 等。

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THORChain 生態交易協議 THORSwap 完成 375 萬美元融資，IDEO CoLab Ventures 領投

THORChain 生態交易協議 THORSwap 完成 375 萬美元融資，IDEO CoLab Ventures 領投，True Ventures、Sanctor Capital、THORChain、Nine Realms、Proof Group、0xVentures、Qi Capital 等參投。

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Klaytn 生態穩定幣協議 Kokoa 完成 230 萬美元融資，Hashed 領投

Klaytn 生態穩定幣協議 Kokoa Finance 宣佈完成 230 萬美元融資，由 Hashed 領投，Sky Vision Capital、a41 Ventures 等參投。

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基礎設施

DeSo 推出 5000 萬美元去中心化社交生態基金，將扶持早期區塊鏈社交媒體項目

由社交媒體網站 BitClout 創始人 Nader Al-Naji 創立的社交區塊鏈 DeSo 宣佈推出 5000 萬美元基金 Octane Fund，以扶持去中心化社交媒體生態系統發展。

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媒體：加密支付基礎設施 Ramp 完成 3000 萬美元 A 輪融資，估值達 3 億美元

加密支付基礎設施公司 Ramp 已經完成了 3000 萬美元 A 輪融資，估值爲 3 億美元，由英國風險投資機構 Balderton Capital 領投。

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基於 Algorand 的 DEX Tinyman 完成 250 萬美元融資，DCG 參投

基於 Algorand 的 DEX Tinyman 完成 250 萬美元融資，Borderless Capital、Arrington Capital、The LAO、Genesis Capital、DCG、BlockTower Capital 和 GoldenTree Asset Management 等參投。

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應用

數據所有權項目 Swash 私募輪融資最終金額達 700 萬美元，將於 10 月 29 日進行 IDO

數據所有權項目 Swash 宣佈完成 700 萬美元私募輪融資。此前 Swash 完成了由 Outlier Ventures、Streamr 和 KuCoin 領投的 400 萬美元融資，此後該輪融資獲得了 300 萬美元的超額認購。

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區塊鏈協議 PowerLoom 完成 310 萬美元種子輪融資，Blockchain Capital 領投

區塊鏈協議 PowerLoom 宣佈完成 310 萬美元種子輪融資，Blockchain Capital 領投，其他投資者包括 Fenbushi Filecoin Eco Fund、CMS Holdings、Protocol Labs、Divergence、Privcode Capital (MXC)、Youbi Capital、Double Peak Group、Altonomy、AU21 Capital、LongHash、KNS Group 和 The LAO 等。

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數字營銷平臺 Ojamu 完成 170 萬美元私募輪融資

數字營銷平臺 Ojamu 完成 170 萬美元的私募輪融資，參投方包括 Ascensive Assets、Master Ventures、Moonrock Capital、Morningstar Ventures、A195 Capital、Protocol Ventures、Genesis Block Ventures、Vendetta Capital、X21、Waterdrip Capital、Chain Capital 、Rarestone Capital 等。

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礦業

比特幣礦業公司 Marathon 從美國加密友好銀行 Silvergate 獲得 1 億美元循環信貸額度

比特幣礦業公司 Marathon Digital Holdings 已從美國加密友好銀行 Silvergate 獲得 1 億美元循環信貸額度，以比特幣和美元爲擔保，這筆貸款將用於爲公司的挖礦業務提供資金併購買新設備。

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其他

風險投資公司 NFX 成立 4.5 億美元基金，專注於加密、遊戲、金融科技等行業

風險投資公司 NFX 成立 4.5 億美元規模的新基金，將專注於投資加密、遊戲、金融科技等行業，主要投資種子輪前（pre-seed）和種子輪的初創公司，一般爲 50 萬至 500 萬美元，同時該基金的加密貨幣投資將由 NFX 普通合夥人、前 Diem 聯合創始人 Morgan Beller 主導。

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遊戲投資平臺 Bitkraft Ventures 推出 7500 萬美元鏈遊投資基金

遊戲投資平臺 Bitkraft Ventures 宣佈推出 7500 萬美元區塊鏈遊戲和數字娛樂投資基金 Bitkraft Token Fund I。

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加密資產管理公司 Arca 首支早期風投基金 Endeavor 獲超 3000 萬美元上限的超額認購

加密資產管理公司 Arca 推出的首支早期風險投資基金 Arca Endeavor Fund，獲得了超過其 3000 萬美元上限的超額認購。

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Astar Network 和 Shiden Network 宣佈啓動 3000 萬美元生態基金

波卡生態 DApp 平臺 Astar Network 和 Kusama 平行鏈 Shiden Network 宣佈啓動生態基金，將提供 Shiden 代幣總供應量的 6%（價值約 3000 萬美元）作爲激勵資金。

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