封測廠9月營收 菱生終止連六個月創高 同欣電寫新高

封測廠菱生 (2369-TW)、同欣電 (6271-TW)、南茂(8150-TW) 今(8) 日公布最新營收，隨著封測需求維持高檔，菱生、同欣電、南茂第三季營收全創歷史新高，以月來看，由於不同客戶的訂單調整，菱生、南茂均較上月下滑，菱生更終止連六個月創高紀錄。

菱生 9 月營收 6.48 億元，月減 9.24%，年增 40.98%，第三季營收 20.61 億元，季增 3.36%，年增 50.99%，累計前三季營收 57.66 億元，年增 46.53%；前三季已超越去年全年 54.58 億元。

同欣電 9 月營收 13.14 億元，月增 7.75%，年增 25.01%，第三季營收 37.76 億元，季增 9.93%，年增 31.29%，累計前三季營收 103.52 億元，年增 50.21%；隨著東南亞疫情控制優預期，同欣電 9 月、第三季、前三季營收全面創高，前三季也同樣超越去年全年的 101.8 億元。

南茂 9 月營收 23.44 億元，月減 2.31%，年增 23.55%，第三季營收 71.61 億元，季增 2.56%，年增 25.94%，前三季營收 206.09 億元，年增 23.4%；南茂隨著驅動 IC、記憶體等需求高檔，第三季營收首破 70 億元大關。