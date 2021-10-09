〈貴金屬盤後〉未守住非農激勵動能 黃金逆轉收低

週五 (8 日) 交易，黃金期貨價格收低，吐回早盤因非農就業數據遜色激勵的漲幅，係因市場消化該報告後認為，Fed 於 11 月削減購債的方向未變，定價壓力依舊升高，仍可能導致明年升息。

由於 9 月非農新增就業人數低於預期，且為連續第二個月的數據令人失望，支撐黃金早盤走揚，市場推測 Fed 可能近期內不會削減購債規模。

Gold Bullion Strategy Fund 聯合投資組合經理 Jason Teed 表示：「非農就業數據遠低於預期，Fed 可能更難如願削減購債，這反而有利黃金，因為低利率可以支撐黃金。」

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示：「非農數據公佈後黃金飆升至盤中高位，美元走軟且實際殖利率加深下跌至負面領域。」

「然而，在黃金投資者消化該報告後，迅速了解到，Fed 於 11 月削減購債的方向未變，定價壓力依舊升高，仍可能導致明年升息。」

12 月交割的黃金期貨價格下跌 1.80 美元或近 0.1%，收每盎司 1757.40 美元，本週僅較上週收盤價下滑 1 美元。

12 月交割的白銀期貨價格上漲 5 美分或 0.2%，收每盎司近 22.705 美元，本週收高 0.7%。

本週黃金下滑 1 美元和白銀小漲，力抗上升至多月高點的美國公債殖利率，以及溫和走強的美元。

公債殖利率上升會增加持有黃金的機會成本，應會減少投資者購買不孳息的黃金之興趣。美元上漲則會提高海外買家購買美元計價的大宗商品之成本，理應降低其購買興趣。

9 月非農就業報告公布後，公債殖利率上升，但 ICE 美元指數下跌不到 0.1%，本週約上升 0.1%。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，該非農就業報告明顯指出，目前 Fed 沒有必要削減購債，因為該國的勞動力市場大部分仍然脆弱。

Warwick Valley 財務顧問公司總裁 Ken Ford 表示：「令人失望的就業數字表明經濟放緩，但更糟糕的是，勞動參與率下降，這迫使企業不得不出更高工資，投資者可能因此更擔心停滯性通膨。過去停滯性通膨環境下，黃金是少數還能發光的資產之一。」

他認為，近日稱「黃金向來非良好通膨避險工具」的說法荒誕無稽，因為過去 20 年來黃金價格漲逾 500%，且近期也自 3 年前的低谷攀升了近 70%。

Ford 表示：「Fed 未來一兩年內升息至高於當前通膨率的可能性，大概跟中彩券一樣吧。」

其他金屬商品

12 月交割的銅期貨價格上漲近 0.8%，收近每磅 4.276 美元，本週收高 2.1%。

1 月交割的白金期貨價格上漲約 4.4%，收每盎司 1028.20 美元，本週收高 5.6%。

12 月交割的鈀金期貨價格大漲 6%，收每磅 2073 美元，本週收高 8.9%。

Zaner 每日分析報告指出，週四鈀金市場「生機湧現」且漲勢延續至週五。週四的強勢可能係因美股突然轉向偏好風險的情緒，而週五的力道可能是因為中國服務業 PMI 指數遠高於預期。