台積電竹南廠加速試機 設備業者Q4迎認列高峰

隨著台積電 (2330-TW) 竹南廠將在明年正式啟用，現也進入試機階段，加上年底為預算核銷旺季，業界看好，相關設備廠如萬潤 (6187-TW)、弘塑 (3131-TW)、辛耘 (3583-TW)、盟立 (2464-TW)、均豪 (5443-TW) 等，第四季將進入營收認列高峰。

業界表示，由於台積電竹南廠面積大於既有 4 座先進封裝廠的總和，所需設備量可觀，尤其當先進製程不斷推進，線距越趨精細，對機台要求也越高，且製程繁複，也衍生出額外的設備需求。

弘塑、辛耘皆為濕製程設備供應商，一同分食台積電訂單，設備涵蓋單晶片旋轉清洗、化學蝕刻、去光阻機台等，今年以來營收高度成長，弘塑旗下的添鴻近年研發出奈米雙晶銅電鍍液，相較一般銅電鍍液，可用於連結晶片與晶片，成為異質整合中的重點材料。

萬潤除了持續供應既有的 2D/2.5D 封裝外，也已切入 3D 封裝領域，目前正小量出貨，主要提供點膠機、AOI 量測與散熱貼合機等，預期未來隨著 3D 封裝市場規模逐步擴大，設備需求量也可望跟著提升。

此外，台積電為縮短先進封裝產品的上市時程，並提高產能與良率，也積極導入自動化系統，打造全自動化智慧工廠，相關供應商如盟立 (2464-TW)、均豪 (5443-TW) 等也雙雙受惠。

業界認為，隨著台積電開出三年千億美元的資本支出計畫，象徵終端客戶已給予台積電未來三年的產品規劃，加上先進封裝趨勢確立，未來 2D 封裝客戶將轉往 2.5D，而 2.5D 客戶也將往 3D 移動，推升整體市場規模持續擴大，對設備需求量也將跟著提升，加上供應鏈在地化考量，都將挹注未來台廠營運。