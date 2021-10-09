德銀喊買康寧！列3大原因看漲20%以上

德意志銀行分析師 Matthew Niknam 看好玻璃製造商康寧 (GLW-US) ，列出 3 大原因，認為該股價具有 20% 以上的上漲空間。

Niknam 在週五發布的研究報告中，給予康寧 (GLW-US) 股票「買進」評級，目標價 45 美元，康寧週五上漲 0.6%，收 37.16 美元，亦即目標價隱含漲幅 21%。

康寧生產手機蓋板玻璃、疫苗瓶、光纖電纜、電視螢幕玻璃和其他玻璃產品。

Niknam 列出看好康寧的 3 大原因：

第一、康寧在終端市場看到長期需求順風。康寧產品具差異性且高品質，逐漸成為生活核心，例如電視、電話和光纖寬頻。《巴倫商周》也曾提出相同的看漲觀點。

第二、未來財務表現預期強勁。Niknam 預計，康寧到 2024 年營收複合年成長率 5%，獲利複合成長率 12%。此外，該公司還支付 3% 股利，Niknam 認為該股票未來幾年的年化報酬率可達 15% 左右。

第三、Niknam 認為，康寧股票估值極具吸引力。康寧交易價格為本益比 15 (2022 預估 EPS 的 15 倍)，遠低於該股本益比 18 的歷史水準，且亦較廣泛市場估值的本益比 20 還低。